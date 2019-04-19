Вторая победа в серии и грязный приём: как «Каролина» отплатила «Вашингтону» и Овечкину за нокаут Свечникова

«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд и позволил «Каролине» сравнять счёт в серии первого раунда плей-офф НХЛ. Автором единственной шайбы в составе «Кэпиталз» стал Александр Овечкин, который вышел на 26-е место в истории НХЛ по голам в Кубке Стэнли. В концовке встречи форвард «Харрикейнз» Уоррен Фёгеле нанёс травму Ти Джею Оши, толкнув его в борт. Как «Каролина» отплатила за нокаут Андрея Свечникова — в материале RT.

Два дня назад самым обсуждаемым моментом игрового дня в НХЛ стала драка между двумя россиянами. На льду подрались капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников, в итоге последний оказался в нокауте и не смог покинуть арену самостоятельно. Это вызвало волну негодования со стороны партнёров форварда по «Каролине». Позднее повреждение помешало 19-летнему игроку принять участие в четвёртой встрече серии, но его одноклубники, очевидно, решили отомстить своим противникам по всем направлениям.

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Всего 17 секунд потребовалось Уоррену Фёгеле, чтобы открыть счёт. Примечательно, что американец был одним из тех, кто говорил о необходимости «заступаться друг за друга», комментируя избиение Свечникова.

«Кэпиталз» сдаваться не собирались. После двух побед на старте они вряд ли хотели затягивать серию как минимум до шести матчей, поэтому обрушили шквал атак на ворота соперника. Большинство из них пришлось на второй период, в ходе которого подопечные Тодда Рирдена нанесли 14 бросков в створ — на пять больше, чем их соперники. Один из них принадлежал самому Овечкину, который в очередной раз наглядно продемонстрировал, как нужно играть в неравных составах.

«Вашингтон» отличился лишь за семь секунд до выхода на лёд удалённого Теуво Терявяйнена. На протяжении предыдущей минуты главный снайпер команды действовал не на своей позиции: то находился у синей линии, то вовсе оказывался на правом фланге. Его место в «офисе» занял мощный защитник Джон Карлсон, однако добиться успеха не смог. Американец много бросал по воротам Мразека, но всякий раз не мог заставить чеха врасплох. Однако затем Александр всё же вернулся на свою излюбленную позицию в левом круге вбрасывания и почти сразу же послал шайбу в ворота. С мощнейшим выстрелом капитана действующих чемпионов голкипер справиться не смог.

Эта шайба стала для Овечкина 63-й в плей-офф и помогла ему выйти на 26-е место в истории НХЛ. По этому показателю он сравнялся со своим соотечественником, форвардом «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным и теперь уступает лишь двум из ныне действующих игроков. В активе Сидни Кросби 66 точных бросков, у Патрика Марло — на шесть больше.

Несмотря на гол Овечкина, гости не смогли добиться третьей победы в серии. В концовке второго периода всё тот же Терявяйнен исправился и вернул должок гостям за шайбу в большинстве, установив окончательный счёт в матче. «Харрикейнз» восстановили паритет в противостоянии с «Кэпиталз» и до предела закрутила интригу. После сенсационных фиаско «Тампа-Бэй» и «Питтсбурга», возможное поражение действующего обладателя Кубка Стэнли в первом раунде сделает нынешний розыгрыш одним из самых непредсказуемых в истории.

Однако на этом главные события встречи не закончились. За пять минут до конца заключительного периода хозяева лишили соперника одного из лидеров. Всё тот же Фёгеле толкнул в борт Ти Джея Оши, после чего тот не смог продолжить встречу. При этом арбитры не усмотрели в действиях хоккеиста «Каролины» намерения нанести травму сопернику и ограничились двухминутным штрафом.

Этот эпизод вызвал гнев со стороны капитана «Вашингтона». Овечкин направился к скамейке штрафников, намереваясь разобраться с Фёгеле, но арбитр преградил ему дорогу. Уже после завершения встречи Александр выразил мнение, что хоккеист «Харрикейнз» заслуживал более серьёзного наказания.

«Был ли приём на Оши грязным? А вы его видели? И что вы думаете по этому поводу? Я был на льду и смотрел на шайбу, поэтому не видел, что произошло. Но если вы считаете, что это не было грубостью, вам стоит посмотреть этот эпизод ещё раз», — цитирует Овечкина The Athletic.

При этом наставник «Каролины» не согласился с Овечкиным. По мнению Бриндамора, его подопечный действовал в рамках правил.

«Мне показалось, что Фёгеле просто толкнул его, едва дотронулся. Больше там ничего не было. Оши оказался не готов к силовому приёму. Конечно, мало приятного в травмах игроков. В игре часто случаются силовые приёмы, которые выглядят куда хуже и опаснее», — заявил специалист.

Комментируя травму Оши, главный тренер «Вашингтона» был немногословен. Рирден лишь намекнул, что повреждение нападающего не самое лёгкое.

«Он не сыграет в ближайшее время», — сказал Рирден NBC Sports Capitals.