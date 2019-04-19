Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче серии плей-офф НХЛ с «Каролиной»

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В рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги игроки «Каролины Харрикейнз» сумели обыграть «Вашингтон Кэпиталз».
Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче серии плей-офф НХЛ с «Каролиной»
  • Reuters

Итоговый счёт встречи — 2:1.

В составе победителей голы на счету Уоррена Фёгеле и Теуво Терявяйнена. В составе «Вашингтона» гол на счету Александра Овечкина.

Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов очков в матче не набирал.

Счёт в серии — 2:2. Следующий матч между этими командами состоится 21 апреля в Вашингтоне.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников пропускал встречу из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Свечников может пропустить остаток серии с «Вашингтоном» в плей-офф НХЛ.

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