Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче серии плей-офф НХЛ с «Каролиной»
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Итоговый счёт встречи — 2:1.
В составе победителей голы на счету Уоррена Фёгеле и Теуво Терявяйнена. В составе «Вашингтона» гол на счету Александра Овечкина.
Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов очков в матче не набирал.
Счёт в серии — 2:2. Следующий матч между этими командами состоится 21 апреля в Вашингтоне.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников пропускал встречу из-за травмы.
Ранее сообщалось, что Свечников может пропустить остаток серии с «Вашингтоном» в плей-офф НХЛ.