Свечников может пропустить остаток серии с «Вашингтоном» в плей-офф НХЛ

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Российский форвард «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников может пропустить оставшиеся матчи серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз».
Свечников может пропустить остаток серии с «Вашингтоном» в плей-офф НХЛ
  • Reuters

«Вернётся ли Свечников в строй до конца серии? Я не могу ответить на этот вопрос. Не знаю. Было ли у него диагностировано сотрясение мозга? Данный вопрос лучше задавать другим людям. Мы принимаем все меры предосторожности и просто следуем протоколу», — приводит пресс-служба НХЛ слова главного тренера команды Роба Бриндамора.

Свечников получил травму в драке с Александром Овечкиным, которая произошла в первом периоде третьего матча серии плей-офф. Капитан «Вашингтона» нокаутировал 19-летнего соотечественника, который в итоге не смог завершить встречу и покинул лёд с помощью медицинского персонала команды.

Ранее сообщалось, что Свечников принял участие в тренировке «Каролина Харрикейнз» перед четвёртым матчем с «Вашингтон Кэпиталз».

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