Свечников принял участие в тренировке «Каролины» перед четвёртым матчем с «Вашингтоном»

Российский форвард «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников принял участие в тренировке команды накануне четвёртого матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз».

Как сообщает обозреватель НХЛ Том Гулитти в своём Twitter, 19-летний россиянин участвовал в утренней раскатке, но на нём была маска с полной защитой лица.

Свечников получил травму в драке с Александром Овечкиным, которая произошла в первом периоде третьего матча серии плей-офф. Капитан «Вашингтона» нокаутировал 19-летнего соотечественника, который в итоге не смог завершить встречу и покинул лёд с помощью медицинского персонала команды.

Ранее стало известно, что Свечников пропустит четвёртую встречу серии плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».