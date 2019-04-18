Свечников принял участие в тренировке «Каролины» перед четвёртым матчем с «Вашингтоном»
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Как сообщает обозреватель НХЛ Том Гулитти в своём Twitter, 19-летний россиянин участвовал в утренней раскатке, но на нём была маска с полной защитой лица.
Свечников получил травму в драке с Александром Овечкиным, которая произошла в первом периоде третьего матча серии плей-офф. Капитан «Вашингтона» нокаутировал 19-летнего соотечественника, который в итоге не смог завершить встречу и покинул лёд с помощью медицинского персонала команды.
Ранее стало известно, что Свечников пропустит четвёртую встречу серии плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».