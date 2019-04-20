«У нас был нереальный аппетит»: о чём говорили игроки и тренеры ЦСКА после победы в Кубке Гагарина

Победа ЦСКА со счётом 4:0 над «Авангардом» в финале Кубка Гагарина не отражает реального соотношения сил между соперниками. Об этом после завоевания титула лучшей команды КХЛ заявили игроки армейского клуба и главный тренер Игорь Никитин. Автор победной шайбы Михаил Мамин рассказал, что в команде не испытывали паники при счёте 0:2, а вратарь Илья Сорокин, признанный самым ценным игроком плей-офф, предпочёл отдать это звание всем своим одноклубникам. О чём говорили победители 11-го сезона КХЛ — в материале RT.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин назвал победу своей команды заслуженной и рассказал, что во всех играх финала у его подопечных не было весомого преимущества над «Авангардом».

«Сейчас у меня на душе гордость за ребят. Они заслужили победу своей работой, желанием, отношением к делу. Благодарю всех, кто нас окружал — супруг, детей, всех, кто отдавал положительную энергию. Трудно говорить, чувствуется опустошение, но мы очень довольны. Счёт серии не отражает то, что было на самом деле. Все игры были равные», — рассказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин, не пропускавший в финале на протяжении 137 минут подряд, был признан лучшим игроком плей-офф. Однако сам он заявил, что титул самого ценного хоккеиста поделил бы между всеми армейцами.

Также по теме Армейский характер: ЦСКА вырвал победу у «Авангарда» в овертайме и впервые завоевал Кубок Гагарина Московский ЦСКА впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина. Армейцы всухую обыграли «Авангард» в финальной серии плей-офф КХЛ. В...

«Трудно говорить об эмоциях, какая-то пустота пока. Ещё в игре находишься. Нужно отдохнуть, прийти в себя, и потом придут эмоции. В этой серии у нас не было мандража, мы наслаждались хоккеем. Верили друг в друга и в победу. У нас каждый игрок лучший. Без любого не было бы этого результата. Поэтому всем ребятам огромное спасибо, они сделали отличную работу. Конечно, не могли представить, что всего четыре матча будет в финале. Посмотрите, все игры от ножа были. Каждая встреча могла перевернуться в любую сторону. Так сложилось, что пришло наше время. Ещё не думал, куда повезу Кубок», — цитирует голкипера «Чемпионат».

Капитан обладателей Кубка Гагарина Сергей Андронов согласился с главным тренером в том, что исход финала не показывает соотношение сил между ЦСКА и «Авангардом». Он также заявил, что пока не знает ничего о продолжении своей карьеры.

«Если честно, счёт в серии абсолютно не отражает реального положения дел. В каждой игре мы где-то победили себя. В каждой игре нужно было что-то сделать. «Авангард» хорошо играл, в свой хоккей. Думаю, это не особо важно, что вошли в историю, выиграв 4:0. Главное, мы добились того, к чему так долго-долго шли. Конечно, у Омска очень сильная команда. Они не просто так попали в финал и здорово играли. По будущему не могу ничего сказать. Сейчас выпью пару бокалов и потом буду думать», — сказал Андронов.

Автором шайбы, которая сделала ЦСКА чемпионом, стал Максим Мамин. После матча он рассказал, что решающий гол оформил почти случайно.

«Не я один решил исход всего чемпионства, а вся команда. При счёте 0:2 не было никакой паники, мы были уверены, что отыграемся и выиграем. В овертайме мне просто повезло, подставил клюшку на рефлексе и всё. У нас был нереальный аппетит, за столько лет уже накопился. Теперь все насытились», — поделился эмоциями нападающий.

Лучший снайпер ЦСКА в текущем плей-офф Михаил Григоренко считает, что неудачный первый период последнего матча быстро забудется и уже не будет иметь значения.

«Всё очень здорово, мы долго к этому шли. Очень рады, что смогли выиграть, эмоции переполняют! Тяжёлый сезон получился, рады, что победили. Перед овертаймом мы просто настраивались на каждый момент, понимали, что любая ошибка может стать последней. Старались, здорово отыграли в меньшинстве. Сорокин сделал пару сейвов, а потом удалось забросить в самом конце дополнительного периода. Не знаю, почему начали слабо, так получилось. Думаю, сейчас это уже не важно, главное, что в итоге победили, а об этом никто не вспомнит», — цитирует форварда «Спорт-Экспресс».

Продолжить матч в овертайме ЦСКА помог гол Константина Окулова. Он признался, что пока ещё не может себя ощутить чемпионом Континентальной хоккейной ли.

«Было очень много плодотворной работы, команда долго к этому шла, много перестраивалась. Думаю, когда утром проснусь, то почувствую себя чемпионом. Это будут настоящие ощущения», — рассказал Окулов.

Нападающий Кирилл Капризов забросил первую шайбу ЦСКА в четвёртом матче. Он отметил, что каждая игра финала до последнего таила интригу.

«Выигрывать всегда круто, сейчас очень классные эмоции. За меня болели родные, очень много народу приехало. Кажется, что легко выиграли финальную серию, но в каждом матче была интрига до последней минуты. Сколько раз вели в одну шайбу и потом в пустые ворота забрасывали. Мне кажется, получилась крутая серия. С победой на Олимпиаде нельзя сравнить, все победы приносят эмоции», — сказал Капризов.

На вопрос о своём будущем и возможном выступлении в НХЛ игроки ЦСКА ответить не могли. Но канадский нападающий Линден Вей уверен, что Григоренко и Капризову можно ехать в Северную Америку.

«Выигрыш Кубка Гагарина — это нереальное чувство, его сложно описать. Ты вкалываешь на протяжении всего года, начиная ещё с середины июля, и когда вслед за упорной работой приходит результат, то чувствуешь себя на седьмом небе от радости. Каким бы классным сезон ни был, но и у нас возникали сложности. Мы чуть не упустили победу в серии против СКА, когда всё закончилось седьмой игрой. Спасибо Сорокину, без него мы бы до финала не добрались и не держали бы сейчас Кубок Гагарина. Григоренко и Капризов — два очень классных игрока. Мне доставляет огромное удовольствие выходить на лед вместе с ними. Очень техничные нападающие, одарённые большим талантом и при этом работающие не команду. Если им удастся попасть в хорошую для них команду в НХЛ, то у них всё будет в порядке», — рассказал Вей после финала.