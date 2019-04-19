ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина

Московский хоккейный клуб ЦСКА впервые в истории стал победителем плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и обладателем Кубка Гагарина.

Армейцы взяли верх в финальной серии сезона-2018/19 с омским «Авангардом», завершив её со счётом 4:0.

Для ЦСКА это был третий финал, но в предыдущих двух попытках московская команда терпела поражение от магнитогорского «Металлурга» и казанского «Ак Барса» в сезонах-2015/17 и 2017/18 соответственно.

ЦСКА стал первой командой в истории КХЛ, выигравшей и регулярный чемпионат, и плей-офф в одном сезоне.

ЦСКА также стал шестым клубом в КХЛ, завоевавшим главный трофей соревнований. Наибольшее число побед у «Ак Барса» — три, по два раза Кубок Гагарина выигрывали «Металлург», московское «Динамо» и петербургский СКА, ещё одна победа в активе уфимского «Салавата Юлаева».

Ранее сообщалось, что в Белоруссии не планируют рассматривать вопрос об отзыве минского «Динамо» из КХЛ.