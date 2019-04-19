ЦСКА победил «Авангард» в финале Кубка Гагарина

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Московский ЦСКА одержал победу над омским «Авангардом» в четвёртом матче серии финала Кубка Гагарина.
ЦСКА победил «Авангард» в финале Кубка Гагарина
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Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Победу ЦСКА принесли шайбы Кирилла Капризова, Константина Окулова и Максима Мамина, забившего в овертайме.

В составе «Авангарда» отличились Сергей Шумаков и Коди Франсон.

Таким образом, армейцы победили «Авангард» в серии до четырёх побед со счётом 4:0.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии не планируют рассматривать вопрос об отзыве минского «Динамо» из КХЛ.

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