ФК КамАЗ объявил о переходе хоккеиста «Ак Барса» Лукоянова

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Футбольный клуб КамАЗ из Набережных Челнов объявил о переходе хоккеиста казанского «Ак Барса» Артёма Лукоянова.
ФК КамАЗ объявил о переходе хоккеиста «Ак Барса» Лукоянова
  • РИА Новости

«ФК КамАЗ и ХК «Ак Барс» достигли договорённости о переходе нападающего Артёма Лукоянова в стан автозаводцев», — говорится в сообщении коллектива из Набережных Челнов в Twitter.

Отмечается, что спортсмен будет готовиться к матчу команды с «Уфой-2», который пройдёт 21 апреля в рамках 20-го тура Профессиональной футбольной лиги.

Ранее «Ак Барс» отреагировал на вылет «Тампы» из Кубка Стэнли.

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