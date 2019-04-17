ФК КамАЗ объявил о переходе хоккеиста «Ак Барса» Лукоянова
- РИА Новости
«ФК КамАЗ и ХК «Ак Барс» достигли договорённости о переходе нападающего Артёма Лукоянова в стан автозаводцев», — говорится в сообщении коллектива из Набережных Челнов в Twitter.
Отмечается, что спортсмен будет готовиться к матчу команды с «Уфой-2», который пройдёт 21 апреля в рамках 20-го тура Профессиональной футбольной лиги.
Ранее «Ак Барс» отреагировал на вылет «Тампы» из Кубка Стэнли.
Историческое событие!— FC KAMAZ (@fckamaz) 17 апреля 2019 г.
ФК «КАМАЗ» и @hcakbars достигли договорённости о переходе нападающего Артёма Лукоянова в стан автозаводцев.
В пятницу игрок присоединится к своей новой команде и будет готовиться к матчу 20 тура ПФЛ.
Артём, добро пожаловать в футбол!#фккамаз#хкакбарсpic.twitter.com/ikg5X7rcFC