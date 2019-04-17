ФК КамАЗ объявил о переходе хоккеиста «Ак Барса» Лукоянова

Футбольный клуб КамАЗ из Набережных Челнов объявил о переходе хоккеиста казанского «Ак Барса» Артёма Лукоянова.

«ФК КамАЗ и ХК «Ак Барс» достигли договорённости о переходе нападающего Артёма Лукоянова в стан автозаводцев», — говорится в сообщении коллектива из Набережных Челнов в Twitter.

Отмечается, что спортсмен будет готовиться к матчу команды с «Уфой-2», который пройдёт 21 апреля в рамках 20-го тура Профессиональной футбольной лиги.

Ранее «Ак Барс» отреагировал на вылет «Тампы» из Кубка Стэнли.