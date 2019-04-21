Директор ФК «КАМАЗ» выразил надежду, что приход хоккеиста Лукоянова повысит посещаемость матчей

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Спортивный директор ФК «КАМАЗ» Сергей Хламин прокомментировал дебют хоккеиста Артёма Лукоянова в составе его команды.
Директор ФК «КАМАЗ» выразил надежду, что приход хоккеиста Лукоянова повысит посещаемость матчей
  • РИА Новости

«Если говорить о его игре, скажем так, он знаком с азами футбола. Мы надеемся, что приход Лукоянова поможет нам, в том числе в плане посещаемости. Сегодня на игре было две тысячи болельщиков, это не самая плохая цифра», — сказал Хламин ТАСС.

Также спортивный директор клуба «КАМАЗ» добавил, что переход Лукоянова состоялся на правах договора о спортивном сотрудничестве с «Ак Барсом» и хоккеист отыграет в составе футбольной команды до конца сезона.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Ак Барса» Лукоянов дебютировал за КАМАЗ в ПФЛ.

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