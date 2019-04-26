Передача и гол Дзюбы в честь сына, победа «Локомотива» в Ростове и провал «Спартака» в Туле: чем запомнился 25-й тур РПЛ

«Зенит» взял верх над «Динамо», а Артём Дзюба посвятил свой гол сыну. «Локомотив» вырвал победу в Ростове и оторвался в борьбе за прямую путёвку в Лигу чемпионов от потерявшего очки в Грозном «Краснодара». ЦСКА забрался на третью строчку, добившись домашней победы над «Анжи», а «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Арсенала» в Туле и почти потерял шансы на медали. RT рассказывает о главных событиях 25-го тура РПЛ.

Дубль Фарфана и спорный пенальти

Открылся 25-й тур матчем между «Ростовом» и «Локомотивом», в котором обеим командам нужна была только победа. Досталась она железнодорожникам благодаря дублю Джефферсона Фарфана. В отчётной встрече тренерский штаб московского коллектива решил выпустить на острие нападения именно его, а не оставшегося в запасе Фёдора Смолова.

В результате перуанец не подвёл и открыл счёт уже на пятой минуте. «Ростову» удалось отыграться незадолго до перерыва, благодаря спорному пенальти, который судья назначил после того, как Дмитрий Тарасов в штрафной сбил Александра Зуева. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Алексей Ионов.

После перерыва гости изо всех сил стремились вырвать победу и в конце концов добились своего. За пять минут до финального свистка Фарфан замкнул отличный навес Мацея Рыбуся с левого фланга, перенаправив мяч головой в дальний угол, и оформил дубль. Теперь на счету форварда — семь точных ударов в текущем сезоне РПЛ. По этому показателю перуанца в команде обгоняет лишь Антон Миранчук, который отличился восемь раз.

Что до его брата Алексея Миранчука, то он не только отметился результативной передачей, но и при равном счёте не попал в пустой створ с пары метров после прострела всё того же Рыбуся.

Сейвы Сафонова и гол на второй минуте

А вот другой претендент на медали — «Краснодар» — не сумел набрать три очка в Грозном. Более того, южане пропустили уже на второй минуте. Хозяева в одной из первых атак заработали опасный стандарт, после подачи которого Андрей Семёнов головой отправил мяч в ворота.

И в первом тайме «Ахмат» был ближе к тому, чтобы увеличить преимущество в счёте, чем «Краснодар» — к тому, чтобы отыграться.

Однако сразу после перерыва уже подопечным Мурада Мусаева удалось забить быстрый мяч. На этот раз Семёнов сыграл роль антигероя. После прострела с фланга снаряд явно попал в руку Андрею, и судья указал на точку. Виктор Классон свой шанс не упустил и забил девятый мяч в текущем розыгрыше чемпионата страны.

Однако добиться большего гостям не удалось. Мало того, Александр Мартынович заработал две жёлтые карточки за фолы на Раванелли. Таким образом в следующем туре «Краснодару» придётся играть с ЦСКА без своего капитана.

Бразильский же полузащитник «Ахмата» не только вынудил белоруса получить красную карточку, но и отметился очередной результативной передачей, которая стала для него уже шестой в РПЛ. Вдобавок он забил четыре мяча. А в последних шести матчах чемпионата Раванелли не уходит с поля без балла за результативность.

Возвращение Васина в стартовый состав и гол Бийола

ЦСКА без особых проблем набрал три очка в домашнем матче с переживающим финансовые проблемы «Анжи». Да армейцы и не имели права на осечку в игре с аутсайдером, памятуя о потерях во встречах с «Уфой» и «Оренбургом».

На этот раз подопечные Виктора Гончаренко своих ошибок повторять не стали и отправили в ворота соперника два безответных мяча. В первом случае Яка Бийол выстрелил под перекладину после скидки Николы Влашича, а во втором точный удар нанёс Арнор Сигурдссон.

Лидер гонки бомбардиров РПЛ Фёдор Чалов отличиться не сумел, но отдал результативную передачу на исландца, которая стала для нападающего уже седьмой в сезоне.

Не стали проблемой для ЦСКА в этом матче и травмы двух основных центральных защитников Родриго Бекао и Игоря Дивеева. Их места заняли восстановившийся от травмы Виктор Васин и Кирилл Набабкин. Победа позволила армейцам подняться на третье место.

Дебютный мяч Кругового и пятый гол Сорокина

Параллельно с матчем в Москве в Казани состоялась игра «Рубина» с «Уфой», сражающейся за выживание. Встреча не изобиловала моментами, соперникам удалось лишь обменяться забитыми мячами. Гостей в добавленное к первому тайму время вывел вперёд воспитанник «Зенита» Даниил Круговой, для которого этот гол стал первым во взрослой карьере.

Хозяевам же после розыгрыша стандарта помог отыграться Егор Сорокин. Примечательно, что для молодого защитника данный мяч — уже пятый в текущем сезоне РПЛ.

Таким образом, подопечные Курбана Бердыева продлили свою безвыигрышную серию в чемпионате до семи встреч. Вдобавок травму по ходу первого тайма получил Александр Бухаров.

Девятый мяч Азмуна и противостояние вратарей сборных

А рвущийся к первому за несколько лет чемпионству «Зенит» набрал очередные три очка. На этот раз жертвой питерцев стало «Динамо». Дома подопечные Сергея Семака отправили в ворота сражающихся за выживание бело-голубых два безответных мяча.

При этом в первом тайме гости и сами могли отличиться. В частности, Фёдор Черных в самом дебюте встречи убежал на рандеву с Андреем Лунёвым, но не смог пробить вратаря сборной России.

У футболистов «Зенита» до перерыва также не получалось распечатать владения другого голкипера национальной команды — Антона Шунина. Зато по истечении часа игры хозяева отличились сразу дважды, и к обоим голам оказался причастен автор дубля в Краснодаре Артём Дзюба.

Сначала он сам поразил ворота соперника ударом головой, а затем выполнил результативную передачу на Сердара Азмуна, и иранец забил девятый мяч в 12-м матче за «Рубин».

Что касается Дзюбы, то он посвятил гол сыну Никите, которому исполнилось шесть лет, и продемонстрировал в телекамеру футболку с соответствующей надписью.

Победа «Енисея» в концовке и первый гол Кутьина за четыре года

А в четверг важное событие состоялось в Красноярске. Первую победу в чемпионате страны с 24 ноября одержал «Енисей». Дома подопечные Дмитрия Аленичева оказались сильнее «Оренбурга», который сражается за попадание в еврокубки.

Хозяева лидировали большую часть матча после реализованного в первом тайме Александром Соболевым пенальти, но пропустили ответный мяч незадолго до конца встречи.

Тем не менее, на третьей добавленной минуте «Енисею» удалось вырвать победу. Всё тот же Соболев продавил защитника и сделал передачу на свежего Александра Кутьина, который пробил точно в дальний угол. Для опытного форварда данный гол стал первым в Премьер-лиге за четыре года. Красноярцы же получили хотя бы некое подобие надежды на спасение — за пять туров до финиша их отставание от зоны переходных матчей составляет шесть очков.

Пенальти в Самаре и недовольство Божовича

Не обошлось без пенальти и в матче другой сражающейся за место в элите команды. «Урал» на выезде вырвал победу у «Крыльев Советов», благодаря назначенному во втором тайме одиннадцатиметровому.

При этом наставник хозяев Миодраг Божович остался недоволен работой судьи и заявил, что тот принимал решения, от которых самарцам «было трудно».

Впрочем, «Крылья» в поражении могут винить только себя, ведь они сами не реализовали ряд опасных моментов. Так, в первом тайме Мохаммед Рабиу пробил в штангу ворот гостей, а Жано Ананидзе — в перекладину.

«Урал» же на сто процентов использовал имеющиеся шансы и одержал третью победу в последних четырёх матчах РПЛ. Хозяева потерпели второе поражение подряд и остались в зоне стыковых матчей.

Потери «Спартака» в обороне и три пропущенных мяча

Пожалуй, главной сенсацией тура стало крупное поражение «Спартака» в Туле. Олег Кононов разгромно проиграл команде, которой руководил перед приходом в стан красно-белых.

Впрочем, причиной неудачи во многом стал экспериментальный состав оборонительной линии москвичей. Из-за травм команде не могли помочь сразу три основных защитника — Самуэль Жиго, Николай Рассказов и Сальваторе Боккетти. В результате на правый фланг пришлось двигать Айртона, а в центре обороны дебютировал 21-летний Илья Гапонов.

Ни к чему хорошему такие вынужденные эксперименты не привели, и уже к перерыву гости уступали — 0:3. В первом случае Дмитрий Комбаров позволил своему брату Кириллу выполнить пас на ход Эвансу Кангве. Во втором Сергей Ткачёв «прошил» Александра Максименко ударом с нулевого угла, а в третьем Айртон в штрафной нарушил правила на Резиуане Мирзове.

Шансов спастись у «Спартака» не было, о чём наглядно свидетельствует минимально еколичество голевых моментов. «Арсенал» второй раз в сезоне обыграл красно-белых и вновь забил им три мяча. В турнирной таблице тулякам удалось подняться на шестое место и до одного очка сократить отставание от еврокубковой зоны, которую замыкает как раз коллектив Кононова. «Спартак» же лишился даже математических шансов на чемпионство и значительно отдалился от тройки призёров.