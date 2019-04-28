«Локомотив» — главный претендент на второе место»: Бушманов о борьбе за серебро, «Спартаке» и матче «Краснодар» — ЦСКА

Отсутствие Юрия Газинского и Александра Мартыновича может серьёзно сказаться на игре «Краснодара», однако потеря футболистов не лишает команду шансов на победу над ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ. Об этом заявил трёхкратный чемпион России по футболу Евгений Бушманов. Он также назвал «Локомотив» главным претендентом на серебряные медали и выразил мнение, стоит ли ждать отставки главного тренера «Спартака» Олега Кононова в ближайшее время.

— За пять туров до окончания первенства «Зенит» опережает «Локомотив» на восемь очков. Исход чемпионской гонки уже предрешён?

— Наверное, да. «Зенит» является явным фаворитом в борьбе за золото. Вряд ли кто-то сможет догнать его за оставшиеся пять туров.

— «Зениту» предстоят два сложных матча — с ЦСКА и «Ростовом». Думаете, эти команды уже не смогут помешать им занять первое место?

— Подопечные Сергея Семака находятся в отличной форме. Они заряжены на победу в чемпионате и на данный момент объективно ближе всех к золотым медалям. Не вижу, что может помешать петербуржцам занять первое место.

— На ваш взгляд, можно считать Артёма Дзюбу главным героем последних матчей «Зенита» в РПЛ?

— Безусловно. Дзюба на высоком уровне провёл игры с «Краснодаром» и «Динамо»: забил три мяча и отдал результативную передачу.

— Указывает ли это на то, что Дзюба демонстрирует свой лучший футбол именно в важнейшие моменты?

— Практика показывает, что он обладает лидерскими качествами. В ключевой момент он способен взять игру на себя, забить мяч и повести за собой команду. Ранее мы уже видели подобное на чемпионате мира в России.

— Можно ли считать приобретение Сердара Азмуна, Ярослава Ракицкого и Вильмара Барриоса главным фактором уверенной игры «Зенита» во второй части чемпионата?

— Не назвал бы это ключевым, но весомым — да. Все трое отлично влились в команду и усилили игру петербургского коллектива.

— Что, на ваш взгляд, является ключевым?

— Работа Семака.

— За три года в «Зените» сменилось три главных тренера. В чём преуспел Семак в сравнении с Мирчей Луческу и Роберто Манчини?

— Он объединил игроков вокруг общей цели и продолжает делать это. У него получилось создать сплочённый коллектив, который знает, чего именно он хочет добиться.

— Его опыт выступлений за «Зенит» сказался на отношениях с игроками?

— Семак много где поиграл и везде пользуется огромным уважением. Думаю, что это также могло оказать положительный эффект. Многие нынешние подопечные хорошо знают его.

— Если говорить о борьбе за серебро, «Локомотив» является главным фаворитом?

— Да. У них практически не поменялся состав, команда отлично укомплектована. Как и многие российские коллективы, завоевавшие чемпионство, он неудачно начал последующий сезон, но сейчас выглядит мощно и уверенно. На данный момент «Локомотив» — главный претендент на второе место.

— Железнодорожники имеют в своём активе беспроигрышную серию из 11 встреч. Их можно назвать лучшей командой второй половины сезона?

— «Зенит» как минимум выглядит не хуже, а скорее даже лучше. Но «Локомотив» очень близок.

— Кого бы особенно отметили в составе «Локомотива»?

— В первую очередь братьев Миранчуков. На мой взгляд, они стали полноценными лидерами «Локомотива», несмотря на юный возраст.

— В 26-м туре друг с другом сыграют ещё двое претендентов на второе место в РПЛ — ЦСКА и «Краснодар». Кто из этих коллективов является главным соперником железнодорожников?

— Обе команды способны побороться. Сейчас они уступают «Локомотиву» по очкам, поэтому не всё находится в их руках.

— В преддверии этого сезона у ЦСКА практически полностью обновился состав. Насколько успешно армейцам удалось пройти через этот сложный период?

— Учитывая обстоятельства, команда проводит очень хороший сезон. В ней много молодых игроков, которые продолжают развиваться.

— Совсем недавно «Краснодар» считался главным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото, а теперь занимает лишь четвёртое место…

— У Мурада Мусаева очень симпатичная команда, которая играет в свой футбол. Причём делает это независимо от соперника и места проведения встречи. Но пока «Краснодару» не удаётся стабильно выступать на высоком уровне в решающих матчах и, как следствие, сражаться за победу в чемпионате.

— В предыдущем туре «Краснодар» потерял очки во встрече с «Ахматом». Почему команда сначала показывает яркую игру в матче с «Зенитом», а потом не может сломить сопротивление середняка РПЛ?

— Причины могут крыться в психологии. В некоторые моменты «быкам» не хватает концентрации, стабильности и целеустремлённости. Но корень этой проблемы может понять только тренерский штаб, который находится в постоянном контакте с игроками.

— В последних турах «Краснодар» стал испытывать серьёзные проблемы с реализацией голевых моментов. Это связано с отсутствием высококлассного форварда, которым сезон назад был Фёдор Смолов?

— На мой взгляд, уход Смолова не оказал на «Краснодар» отрицательного влияния. Команда смогла компенсировать его потерю. В частности, отличный сезон проводил Ари, пока не получил травму. Можно отметить и Ивана Игнатьева, который имеет все шансы вырасти в хорошего нападающего.

— За три встречи «Краснодар» трижды пропускал после розыгрыша стандартных положений. Это говорит об уровне футболистов обороны?

— Игра на стандартах зависит от ряда факторов: концентрации, умения действовать по позиции или опекать конкретного соперника. Если существует такая проблема, то её необходимо решать.

— Справедливо ли утверждать, что оборона является самым слабым звеном «Краснодара»?

— Стиль игры южан предполагает, что команда будет пропускать контратаки. Есть риск, что соперник получит большое пространство и сможет убежать в отрыв. Но «Краснодар» намеренно действует подобным образом. Мне нравится футбол, нацеленный на атаку. «Быкам» осталось лишь сбалансировать игру и допускать как можно меньше ошибок на своей половине поля.

— Способен ли «Краснодар», продолжая гнуть свою линию и делая ставку на собственную академию, стать чемпионом в РПЛ?

— «Быки» занимаются развитием своих воспитанников, что абсолютно правильно. Но не стоит забывать, что клуб тратит солидные средства на приобретение высококлассных легионеров. Наверное, команде нужно продолжать верить, что этот путь принесёт ей успех. На мой взгляд, «Краснодар» прогрессирует, пусть и не так, как многие того хотели бы. В какой-то момент он будет способен выиграть чемпионат России.

— В матче с ЦСКА не сыграют Юрий Газинский и Александр Мартынович. В их отсутствие у «Краснодара» нет шансов взять верх над прямым конкурентом?

— Очень серьёзные потери, при этом наиболее сильно может сказаться отсутствие Мартыновича. Остаётся лишь гадать, кто заменит его в центре обороны. Но это точно не лишит «Краснодар» шансов на победу: соперники примерно одного уровня, а за южан будет играть фактор своего поля.

— Матч между ЦСКА и «Краснодаром» примечателен целым рядом дуэлей. Так, место в воротах займут Игорь Акинфеев и Матвей Сафонов, которому уже сейчас многие прочат пост первого номера сборной. Как вы оцените игру молодого голкипера южан?

— Меня впечатляют его выступления. Я вызывал его в молодёжную сборную. Он не вышел на поле в официальных матчах, но было видно, что у него очень большой потенциал. Рад, что он начинает его реализовывать. Но не стоит спешить с далеко идущими выводами. Сафонов молод, ему нужно очень многое доказывать и прогрессировать. При этом очевидно, что у него огромные перспективы.

— По уровню потенциала Сафонова можно сравнить с Акинфеевым?

— Игорь начал выступать в 16 лет. Я принимал участие в его дебютном матче за команду ЦСКА, когда он отразил пенальти в игре с «Крыльями Советов». Самарская команда имела огромное преимущество, но не смогла огорчить юного вратаря. Голкиперов такого уровня не бывает много. Думаю, сравнения между этими спортсменами пока преждевременны.

— Стоит ли ожидать появления Сафонова в составе сборной России?

— Это вопрос к главному тренеру национальной команды. На мой взгляд, пока рановато.

— Обе команды славятся молодыми талантами: Фёдор Чалов, Иван Обляков и Ильзат Ахметов представляют ЦСКА, Иван Игнатьев, Магомед-Шапи Сулейманов и Даниил Уткин — «Краснодар». Чья молодёжь обладает большим потенциалом?

— На сегодняшний день футболисты ЦСКА смотрятся ярче. Они немного постарше, поэтому имели больше возможностей проявить себя. Но игроки «Краснодара» тоже имеют все шансы закрепиться на высоком уровне.

— Кто является фаворитом матча?

— «Краснодар» будет играть на своём поле, поэтому их шансы смотрятся немного предпочтительнее. Но назвать кого-то однозначным фаворитом здесь нельзя.

— В предыдущем туре «Спартак» разгромно уступил тульскому «Арсеналу». Команда лишилась шансов на попадание в Лигу чемпионов?

— После этого матча красно-белым вряд ли стоит думать о завоевании путёвки в Лигу чемпионов. Возможно, коллективу Олега Кононова лучше сосредоточиться на том, чтобы попасть в Лигу Европы.

— Справедливо ли обвинять Кононова в кризисе «Спартака»?

— «Спартак» находится на стадии перестройки. Команда претерпела значительные изменения за последние несколько месяцев, а это всегда нелёгкий процесс.

— Больше всего критики выпало на долю Александра Максименко и Ильи Гапонова. Уместно вешать всех собак на молодых игроков?

— Максименко не в первый раз появился на поле в основном составе «Спартака», но провёл очень неудачный матч. Что касается Гапонова, то не сказал бы, что он полностью провалился. Он проводил свой первый матч за красно-белых, а неважно действовала вся команда. Не стал бы называть Александра и Илью главными виновниками поражения.

— Учитывая подобные результаты, насколько вероятно, что в новом сезоне «Спартак» возглавит новый тренер?

— Впереди пять туров, и выводы можно будет делать только по их окончании. Если команда играет хорошо, то у наставника есть кредит доверия. Но в случае неудачных результатов он может быть очень быстро исчерпан.

— Даже в том случае, если тренер возглавляет команду на протяжении полугода?

— Бывает и такое.