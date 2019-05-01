В «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры по трансферу Смолова
- РИА Новости
«Пока идут разнообразные переговоры. Как только мы выработаем решение и согласуем интересы всех сторон, мы немедленно об этом известим», — приводит слова Кикнадзе ТАСС.
29-летний Смолов перешёл в «Локомотив» летом 2018 года из «Краснодара» и в составе железнодорожников сыграл в 23 матчах во всех турнирах, записав в свой актив пять голов и три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что немецкий клуб хочет арендовать Смолова у «Локомотива».