В «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры по трансферу Смолова

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Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб ведёт переговоры о трансфере нападающего команды Фёдора Смолова.
В «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры по трансферу Смолова
  • РИА Новости

«Пока идут разнообразные переговоры. Как только мы выработаем решение и согласуем интересы всех сторон, мы немедленно об этом известим», — приводит слова Кикнадзе ТАСС.

29-летний Смолов перешёл в «Локомотив» летом 2018 года из «Краснодара» и в составе железнодорожников сыграл в 23 матчах во всех турнирах, записав в свой актив пять голов и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб хочет арендовать Смолова у «Локомотива».

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