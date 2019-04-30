СМИ: Немецкий клуб хочет арендовать Смолова у «Локомотива»

Немецкий футбольный клуб «Фортуна» проявляет интерес к нападающему московского «Локомотива» Фёдору Смолову.

Об этом сообщает Express.

По информации издания, коллектив из Дюссельдорфа намерен взять форварда в аренду в летнее трансферное окно. Отмечается, что «Локомотив» может согласиться на это и готов платить игроку три четверти зарплаты.

Смолов выступает за железнодорожников с 2018 года. В нынешнем сезоне он сыграл 20 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил шесть мячей и отметился тремя результативными передачами.

Ранее Антон Миранчук признался, что хотел бы продолжить карьеру в Европе.