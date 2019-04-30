Антон Миранчук признался, что хотел бы продолжить карьеру в Европе

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук высказал мнение о своей готовности продолжить карьеру в одном из европейских футбольных чемпионатов.

«Считаю, что Александр Головин правильно сделал, что перешёл в «Монако». У него проблемная команда, но он хороший игрок и на этом фоне выделяется. Он выглядит лучше своих партнёров. Если мне поступит подобное предложение, с удовольствием уеду. Мечтаю сделать новый шаг вперёд в карьере», — приводит слова Миранчука «Вести.RU».

Он также отметил, что хочет закрепиться в основном составе сборной России и забить свой первый мяч в официальном матче за национальную команду.

«Хочу постоянно играть в Лиге чемпионов, чтобы о нашем клубе заговорили на международной арене. Думаю, если всё это произойдёт, то следующим шагом станет мой переезд в Европу», — добавил 23-летний хавбек.

Миранчук является воспитанником «Локомотива» и играет за основную команду с 2013 года, за которую он в общей сложности провёл 79 матчей, забил 18 мячей и отдал девять голевых передач.

В сборной России он дебютировал в октябре 2017 года и с тех пор принял участие в восьми матчах.

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин высказался о чемпионских амбициях «Локомотива».