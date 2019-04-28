Сёмин высказался о чемпионских амбициях «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о перспективах команды в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Чемпионские амбиции есть, потому что мы ещё действующие чемпионы. Чтобы попасть в Лигу чемпионов, нужно бороться за первое место. «Зениту» будет сложно потерять такое количество очков, но мы продолжаем борьбу», — приводит слова Сёмина пресс-служба клуба.

За четыре тура до завершения сезона «Локомотив» с 49 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и отстаёт от лидирующего «Зенита» на пять очков.

Ранее Сёмин прокомментировал победу над «Енисеем» в 26-м туре РПЛ.