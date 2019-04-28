Сёмин о победе над «Енисеем»: самое важное, что мы взяли три очка

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу своей команды над красноярским «Енисеем» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин о победе над «Енисеем»: самое важное, что мы взяли три очка
  • РИА Новости

«Самое важное, что мы взяли три очка в тяжёлой борьбе. Матч получился сложным — у нас было много замен в составе, много травмированных. Вести 1:0 хорошо, но мы не забиваем второй гол, когда соперник раскрывается. Не удалось забить в матче с ЦСКА, не удалось сегодня. Какой счёт, неважно — лишь бы три очка», — приводит слова Сёмина пресс-служба клуба.

Встреча, прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу «Локомотива».

Ранее Дмитрий Аленичев рассказал, почему «Енисей» не сумел удержать ничью в матче с «Локомотивом».

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