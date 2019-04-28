Аленичев рассказал, почему «Енисей» не сумел удержать ничью в матче с «Локомотивом»

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Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение своих подопечных от московского «Локомотива» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Аленичев рассказал, почему «Енисей» не сумел удержать ничью в матче с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Результат неприятный для нас. «Локомотив» имел ощутимое преимущество, однако мы могли вырвать ничью. В конце мы пропустили атаку. Наверное, нужно было постараться удержать ничью, но наши футболисты пошли впереди, а я не смог до них докричаться», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

По итогам 26 туров «Енисей» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. За четыре тура до конца сезона отставание от занимающего 12-е место «Динамо» — первой команды за пределами зоны стыковых игр — составляет 13 очков.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Енисей» в матче 26-го тура РПЛ.

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