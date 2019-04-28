«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче 26-го тура РПЛ

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Московский «Локомотив» одержал победу над красноярским «Енисеем» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче 26-го тура РПЛ
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Встреча, прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу железнодорожникам принёс автогол Валерия Кичина и гол Джефферсона Фарфана.

«Енисей» ответил мячом Михаила Костюкова.

«Локомотив» с 49 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и отстаёт от лидирующего «Зенита» на пять очков. «Енисей» с 16 очками — последний.

Ранее сообщалось, что «Уфа» дома разгромила «Урал» в 26-м туре РПЛ.

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