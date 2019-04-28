«Уфа» дома разгромила «Урал» в 26-м туре РПЛ

«Уфа» на своём поле одержала волевую победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась в пользу хозяев — 4:1.

Гости вышли вперёд на 16-й минуте благодаря голу Эрика Бикфалви. Через шесть минут уфимцы ответили забитым мячом Андреса Вомбергара, а уже после перерыва — точным ударом с пенальти подопечных Вадима Евсеева вывел вперёд Ондржей Ванек.

На 58-й минуте «Урал» остался в меньшинстве после удаления Сергея Брызгалова, и Сильвестр Игбун реализовал численное преимущество на 79-й минуте, а в компенсированное время он же довёл счёт до крупного, оформив дубль.

«Уфа» находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками. «Урал» располагается на 10-й строчке с 33 баллами.

Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» в матче 26-го тура РПЛ.