Одной ногой в РПЛ: «Тамбов» и «Сочи» почти обеспечили себе повышение в классе

За четыре тура до окончания сезона в ФНЛ «Тамбов» и «Сочи» практически обеспечили себе места в РПЛ. Коллектив с юга России, который выступает на принимавшем матчи чемпионата мира стадионе, не проигрывает уже 14 встреч. При этом руководители тамбовского клуба провели неожиданную тренерскую рокировку. К попаданию в стыковые матчи максимально близки «Томь» и «Нижний Новгород».

Исторический успех «Тамбова»

За четыре тура до конца сезона во втором по значимости футбольном дивизионе России интрига жива, по сути, на всех этажах турнирной таблицы — за исключением, пожалуй, борьбы за две прямые путёвки в РПЛ. Их на финише практически обеспечили себе «Тамбов» и «Сочи».

Особенно интересен пример тамбовчан, которые близко подбирались к повышению в классе ещё под руководством Андрея Талалаева, а в итоге практически решили задачу благодаря сменившему известного специалиста Мурату Искакову.

Однако в апреле он был отправлен в отставку, а его место занял бывший наставник «Анжи» и «СКА-Хабаровска» Александр Григорян. В клубе неожиданную рокировку объяснили «необходимостью сделать следующий шаг».

Правда, делать его в новом сезоне команде придётся не на родном стадионе «Спартак» в Тамбове, а в Саранске, поскольку на домашней арене предстоит провести целый ряд работ, чтобы она соответствовала требованиям Премьер-лиги. Ориентировочно они завершатся в сентябре.

Удачный переезд в Сочи

А вот у «Сочи» проблем со стадионом точно не возникнет, поскольку команда выступает на сверхсовременной арене в Адлере, которая принимала церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, а также матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира.

К переезду питерского «Динамо» на юг России многие относились со скепсисом, но коллектив Александра Точилина сумел добиться успеха уже в дебютном сезоне на новом месте.

Первую половину переименованная команда провела не слишком удачно, зато вторую пролетела буквально на одном дыхании. Беспроигрышная серия сочинцев в ФНЛ составляет уже 14 матчей, причём в них команда одержала 11 побед и пропустила всего шесть мячей.

Забивает главный преследователь «Тамбова» тоже немало. В гонке бомбардиров чемпионата — нападающий «Сочи» Максим Барсов с 19 точными ударами.

Также в следующем сезоне Премьер-лига может заполучить ещё один стадион, принимавший матчи мундиаля. За четыре тура до конца «Нижний Новгород» располагается в зоне стыковых матчей и опережает ближайших преследователей на четыре очка. Коллектив Дмитрия Черышева также набрал неплохой ход по весне и одержал пять побед в семи последних матчах. А вот на аренах в Волгограде, Саранске и Калининграде матчи РПЛ в следующем сезоне точно не пройдут.

Курский «Авангард» также рассчитывает на попадание в стыковые матчи, тем более что у него есть игра в запасе относительно «Нижнего Новгорода». «СКА-Хабаровск» отстаёт от четвёртого места на четыре балла, «Чертаново» — на пять, «Шинник» — на шесть.

Крушение «Томи»

Пожалуй, главным разочарованием весеннего отрезка сезона стала «Томь». Летом и осенью команда демонстрировала отличные результаты и на зимний перерыв ушла лидером. Казалось, сибирский коллектив готов к тому, чтобы вернуться в Премьер-лигу спустя два года.

Однако губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что в РПЛ «Томь» выходить не собирается.

«Если просто жить без долгов, то у клуба достаточно денег, чтобы достигать успеха в ФНЛ. На сегодняшний день из общего долга осталось 210 миллионов рублей. Планируем, что за 2019 год его закроем. Но в Премьер-лигу пока идти не собираемся. Мы сначала построим новый стадион, наведём порядок с финансированием, откроем футбольную школу-интернат, где будут учиться перспективные ребята со всей Сибири», — цитирует Жвачкина Интерфакс.

Интересно, что после этого «Томь» больше не побеждала. Сначала команда трижды сыграла вничью, а затем потерпела поражения от «Сибири» и «Сочи».

Сражение за выживание

Не менее драматично складывается судьба «Балтики». Ещё в прошлом сезоне команда боролась за повышение в классе и обладала весьма солидным по меркам ФНЛ составом. Однако летом у неё начались серьёзные финансовые проблемы, а Калининград покинул целый ряд лидеров.

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В результате «Балтике» пришлось переключиться на решение задачи совсем другого уровня — сохранение места в ФНЛ. За четыре тура до конца калининградцы идут в зоне вылета. Таким образом, построенная в городе к ЧМ-2018 арена в следующем сезоне может принять матчи ПФЛ.

Зато на спасительном 15-м месте пока располагается «Факел», также испытывающий серьёзные финансовые сложности. Воронежцев ведёт за собой опытный Игорь Лебеденко. В 35 лет известный по выступлениям за целый ряд клубов Премьер-лиги форвард забил 14 мячей и уступает в гонке бомбардиров лишь Барсову.

Если «Факел» и «Балтика» продолжают сражаться за сохранение прописки в подэлитном дивизионе, то «Тюмень» и «Зенит-2» уже лишились шансов на выживание.

Особенно удивителен провал петербуржского фарм-клуба, который несколько лет назад подняли в ФНЛ административным решением. Однако в текущем сезоне команда стала жертвой резкого омоложения состава и потеряла слишком много очков. Теперь подопечным Владислава Радимова вновь предстоит опуститься в ПФЛ.