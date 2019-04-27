«Дом наших будущих побед»: «Торпедо» представило концепт реконструкции стадиона

ФК «Торпедо» представил проект реконструкции домашнего стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Работы по обновлению арены начнутся в 2020-м и займут два с половиной года. После их окончания посещаемость объекта вырастет до 15 тыс. зрителей, а возле стадиона появится клубный музей и парковка на 780 мест. Общая стоимость составит 6—8 млрд рублей.

«Наш стадион будет лучшим в мире»

Чёрная полоса в истории увязшего в низших лигах «Торпедо» очень скоро может закончиться. Команда не только претендует на повышение в классе, но и в течение нескольких лет может сыграть на обновлённом стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

Концепт проекта клуб представил журналистам на специальном мероприятии. Согласно плану, реконструированная арена будет вмещать 15 076 зрителей (сейчас — 13 000). А возле объекта расположится парковка на 780 мест. Также будет построен клубный музей, часть которого расположится под открытым небом.

© ФК «Торпедо»

Реконструкция начнётся во второй половине 2020 года, а закончится через два с половиной года после старта работ.

После обновления «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова будет соответствовать самым современным требованиям УЕФА и РФС.

Основной акционер клуба и владелец стадиона Роман Авдеев не скрывал своих эмоций по поводу проекта.

«Сегодня очень важный день. Этот стадион — дом «Торпедо», дом наших будущих побед. Это будет первая новая арена после окончания чемпионата мира. Мы долго к этому шли. Я проникся духом «Торпедо». Когда я пришёл в клуб, проект реконструкции стадиона уже существовал, но мы его отвергли, потому что в нём не было духа команды. Мы долго изучали традиции клуба и в конце концов провели конкурс, который выиграло французское бюро «Michel Rémon & Associés», — приводит слова Авдеева «Чемпионат».

Также обратился к присутствующим защитник команды Сергей Шустиков, торпедовец в третьем поколении. За чёрно-белых играли его отец Сергей и дед Виктор.

«У нас в стране много стадионов, но они все типовые. Любую арену можно подогнать под любую команду, нужно просто цвета поменять. Но этот стадион будет сделан с душой. Он будет лучшим в мире. Я бы хотел, чтобы мои дед и отец были изображены на фасаде стадиона», — заявил футболист.

Но на реконструкции арены в клубе не намерены останавливаться. По словам председателя совета директоров чёрно-белых Павла Поселёнова, в ближайшее время в московском метрополитене может появиться станция под названием «Торпедо».

«В течение года откроется новая спортивная школа, где дети смогут заниматься боксом, греко-римской борьбой и футболом. В мае — июне будет рассмотрен вопрос о переименовании станции метро или МЦК «Автозаводская» в «Торпедо», — рассказал функционер.

© Агентство городских новостей «Москва»

«Сохранится спортивный оазис»

Стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова — один из старейших в столице (открыт в 1959-м), однако давно не соответствует современным требованиям. Последняя реконструкция арены была проведена более 20 лет назад. В клубе давно сетовали, что стадион требует капитального ремонта.

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О реконструкции стадиона речь шла не единожды. В частности, в 2013-м девелоперская компания ОПИН намеревалась потратить $150 млн на обновление арены. Вокруг объекта планировалось возвести коммерческую и жилую недвижимость.

По другим планам легендарный стадион вовсе предлагали снести и построить на его месте спортивный комплекс.

«Мне известно не много. Я лишь знаю, что на этом месте планируется построить коммерческие объекты, офисы, развлекательный центр, торговые площади. И вместе с тем будет построен спортивный комплекс, но что он в себя будет включать и на кого рассчитан, я не знаю», — рассказывал бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов.

Впрочем, тогда же функционер заявил, что снос арены вызовет крайне негативную реакцию и даже «беспорядки» в среде болельщиков.

Между тем «Торпедо» в 2014-м вернулось в Премьер-лигу, но большую часть домашних матчей команда провела в Раменском из-за дороговизны аренды стадиона на Автозаводской.

Однако в конце 2017-го у клуба сменился владелец: акции «Торпедо» выкупил Роман Авдеев. Президентом же стала Елена Еленцева. В прошлом году она отмечала, что работы по реконструкции арены начнутся в ближайшее время.

«Сейчас это уже вопрос не ко мне, а скорее к девелоперу, который будет заниматься реконструкцией стадиона. Но я могу точно сказать: все взятые обязательства будут выполнены. Спортивные объекты будут построены, существующие здесь секции обеспечат новыми современными зданиями. Это очень радует — в одном из крупнейших районов Москвы сохранится и обновится спортивный оазис. И будет работать не только для команды, но и для всех местных жителей», — заявляла Еленцева в интервью «Чемпионату».

В настоящий момент ФК «Торпедо» близок к возвращению в ФНЛ. В зоне «Центр» ПФЛ команда занимает второе место и отстаёт от лидирующего «Сокола» на одно очко, но имеет матч в запасе. При этом домашние встречи чёрно-белых посещает в среднем 2372 человека. Где «Торпедо» будет принимать соперников во время реконструкции стадиона, пока не известно.