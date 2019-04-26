Московское «Торпедо» намерено провести реконструкцию стадиона стоимостью 6—8 млрд рублей

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Торпедо» Павел Поселенов рассказал подробности предстоящей реконструкции стадиона команды.

«Ориентировочные сроки строительства стадиона — 2,5 года с начала стройки. Пока нет сметы, но ориентировочно — от 6 до 8 млрд рублей», — приводит слова Поселенова Sport24.

Он отметил, что перед началом работ необходимо провести подготовку, а именно переместить школы бокса, борьбы и футбола в новый ФОК.

Стадион имени Э.А. Стрельцова, являющийся домашней ареной «Торпедо», был возведён в 1959 году. Последняя на данный момент реконструкция была проведена в 1998 году. Арена вмещает 13 450 зрителей.

Ранее сообщалось, что в РФС рассказали о шансах «Динамо» сыграть на новом стадионе в нынешнем сезоне.