В РФС рассказали о шансах «Динамо» сыграть на новом стадионе в нынешнем сезоне

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Заместитель директора Российского футбольного союза (РФС) Александр Зорков считает, что матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Арсеналом» с вероятностью 99% состоится на новом стадионе москвичей.
В РФС рассказали о шансах «Динамо» сыграть на новом стадионе в нынешнем сезоне
  • РИА Новости

«Вероятность проведения матча «Динамо» — «Арсенал» на стадионе в Петровском парке — 99%. По регламенту футбольный газон должен приниматься за 10 дней. По нашим данным, рост травы идёт интенсивно, идёт укрепление корневой системы. После прошивки поле будет готово принять матч 26 мая» — приводит слова чиновника РИА Новости.

В феврале комиссия РФС не приняла газон новой арены «Динамо», из-за чего команда играет домашние матчи на «Арене Химки». Впоследствии было принято решение о полной замене покрытия на стадионе бело-голубых.

Ранее сообщалось, что «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в 24-м туре РПЛ.

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