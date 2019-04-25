В РФС рассказали о шансах «Динамо» сыграть на новом стадионе в нынешнем сезоне
- РИА Новости
«Вероятность проведения матча «Динамо» — «Арсенал» на стадионе в Петровском парке — 99%. По регламенту футбольный газон должен приниматься за 10 дней. По нашим данным, рост травы идёт интенсивно, идёт укрепление корневой системы. После прошивки поле будет готово принять матч 26 мая» — приводит слова чиновника РИА Новости.
В феврале комиссия РФС не приняла газон новой арены «Динамо», из-за чего команда играет домашние матчи на «Арене Химки». Впоследствии было принято решение о полной замене покрытия на стадионе бело-голубых.
Ранее сообщалось, что «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в 24-м туре РПЛ.