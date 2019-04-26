«Взял стул, чтобы подсесть и поговорить»: Кокорин и Мамаев дали показания в суде

В Пресненском районном суде Москвы завершился 11-й день слушаний по делу Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. На этот раз допросили самих обвиняемых, а также Алёну Шинкарёву, которая в тот день находилась в компании футболистов. Полузащитник «Краснодара» рассказал, из-за чего разгорелся конфликт с водителем Виталием Соловчуком, а нападающий «Зенита» признался, почему ударил стулом главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

«Прибежала девушка и сказала, что Кокорина назвали петухом»

Главным событием очередного заседания Пресненского суда по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева должен был стать допрос самих футболистов, обвиняемых в хулиганстве и побоях. Но перед тем, как они получили слово, были заслушаны показания ещё одного свидетеля. Находившаяся в их компании Алёна Шинкарёва выступила по видео-конференц-связи и ответила на вопросы по поводу избиения Виталия Соловчука и Дениса Пака.

Девушка призналась, что практически не помнит деталей тех событий, из-за которых её друзья оказались под следствием. На большинство вопросов прокурора она не смогла ответить. При этом Шинкарёва заявила, что от знакомых услышала, как Соловчук оскорбил Кокорина и Мамаева, после чего видела драку между ними. Подробно разглядеть потасовку ей мешало плохое зрение, однако кровь на лице водителя девушка запомнила.

«Всё началось с того, что прибежала девушка и сказала, что Кокорина назвали петухом. Ребята пошли к машине и начали спрашивать, говорил ли он такое. Не помню, что ответил водитель, но потом он замахнулся на Мамаева», — сказала свидетель.

Затем девушка рассказала, что помнит о произошедших в «Кофемании» событиях. По словам Шинкарёвой, Кокорин и Мамаев не вели себя вызывающе. В один из моментов кто-то из их компании обратил внимание на Пака и сравнил его с исполнителем PSY. В ответ он якобы оскорбил молодых людей нецензурным словом. Из-за этого её знакомые столпились вокруг него, после чего Шинкарёва услышала грохот от удара стулом, хотя сам удар не видела. При этом она заявила, что предварительного сговора с целью напасть на кого-то не было, а из кафе компания ушла, уладив конфликт с чиновником.

«Ситуация вспыхнула как спичка»

Ещё до возобновления процесса жена Мамаева Алана рассказала журналистам, что её муж заболел в СИЗО. Во время допроса Шинкарёвой полузащитник «Краснодара» кашлял и отпрашивался в туалет. Именно ему пришлось выступать следующим после свидетельницы. Футболист предупредил собравшихся, что ему тяжело говорить, но начал отвечать на вопросы.

Футболист «Краснодара» рассказал о своей спортивной карьере, знакомстве с Кокориным и своих отношениях с ним, после чего адвокат Игорь Бушманов начал спрашивать о событиях 7 октября. Со слов Мамаева, компания не проявляла никакой агрессии после выхода из клуба «Эгоист». Его знакомая Александра Поздникавене по ошибке села в машину Соловчука, после чего разгорелся конфликт с водителем.

«Мы вышли, заказали машину, ждали. Стояли около белого Mercedes. Мне сказали, что Александра находилась около него. Я спросил: «Наша машина?» Говорят: «Нет». Я подошёл и сказал, чтобы она вышла оттуда. Потом она ругалась, но не говорила, что случилось. В итоге сказала, что водитель обозвал нас петухами», — цитирует Мамаева «Чемпионат».

Далее футболист пытался выяснить у водителя причину, по которой тот оскорбил молодых людей, и в ходе разговора взял его за подбородок. В ответ Соловчук ударил Мамаева, и завязалась драка.

«Собирались ли мы избивать его? Нет, конечно. Ситуация вспыхнула как спичка. Мы хотели поесть, а не выяснять с кем-то отношения. После того как я взял его за подбородок, он нанёс мне удар. Он оказался не самым сильным, но причинил боль. Кокорин-старший поддержал меня, не дав упасть. Я сам пытался ответить Соловчуку, но промахнулся, после чего погнался за ним. В тот момент я попал по Виталию, и он упал. Развернулся и продолжил бить его по лицу и телу», — признался Мамаев.

Игрок «Краснодара» отметил, что уже приносил извинения Соловчуку и готов взять на себя расходы на его лечение. Мамаев заявил, что раскаивается и хочет поскорее закончить разбирательство. При этом он отрицал обвинения в хулиганстве и предварительном сговоре.

Далее спортсмен ответил на вопросы Бушманова относительно событий в «Кофемании». Он также отрицал как наличие предварительного сговора, так и обвинения в хулиганстве. По его словам, после ночного клуба компания отправилась в кафе, где на тот момент практически никого не было. При этом он обратил внимание, что из-за усталости ему было непросто оценивать происходящее.

Через некоторое время в заведении появился Пак, однако его прихода, как и начала потасовки, полузащитник не заметил. На его вопрос о том, что произошло, чиновник заявил о нападении.

«Он был эмоционально взволнован, реагировал на любое движение и не мог ничего объяснить. Потом ребята сказали, что с его стороны были оскорбления в их адрес. Но я просто стоял рядом, никаких действий в отношении Пака не совершал», — сообщил он.

На шум стали сходиться остальные посетители «Кофемании», которые попытались урегулировать конфликт. В какой-то момент к ним присоединился генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Он неправильно трактовал поведение Мамаева и попытался его оттащить.

«Мы уже успокоились, стояли и разговаривали, а он схватил меня за шкирку. Я нанёс удар ладонью в область лица, потому что почувствовал опасность с его стороны. Если бы не Гайсин, ничего бы не было. Признаю, побои были, за это извиняюсь перед ним», — добавил спортсмен.

Кроме того, Мамаев подчеркнул, что воспринимает случившееся как урок, который он усвоил. Ему хотелось бы примириться с потерпевшим и по возможности исправить ситуацию.

«Приму любое наказание, давить на жалость не стану. Хотел бы продолжить футбольную карьеру, но всё зависит от вердикта. Это мой единственный источник дохода, я отдал ему свою жизнь», — заключил полузащитник.

Прокурор призвала подсудимого сравнить эпизоды с Соловчуком и Гайсиным. Она настаивала на том, что водитель вёл себя так же, как и Мамаев в «Кофемании», то есть намеревался избежать потасовки, а не являлся её зачинщиком. Однако футболист выразил мнение, что Виталий первым начал проявлять агрессию.

Кроме того, полузащитник рассказал, что впоследствии они обзванивали больницы в поисках пострадавших, так как хотели принести извинения. Однако в правоохранительные органы обращаться не стали.

«Нанёс удар машинально»

Следующим на допрос был вызван Кокорин-старший. Он рассказал о характере своей травмы, которая предполагает шестимесячную реабилитацию, отношениях с Мамаевым и остальными участниками конфликта. Накануне инцидента он провёл один тайм в матче с «Краснодаром», а затем отправился в Москву на встречу с друзьями и братом Кириллом.

По его словам, до «Эгоиста» молодые люди посетили ещё один ночной клуб, где и начали употреблять алкоголь. Из второго заведения они вышли около 7 утра и стали дожидаться такси. Начала конфликта с Соловчуком нападающий «Зенита» не застал, так как подошёл позже. Об оскорблениях ему сообщил Мамаев.

«Он сказал, что какой-то водитель нас оскорбил, сказав слово «петух». Я начал выяснять, кто это и откуда взялся. У входа стояли такси и эта белая машина. Попытался открыть дверь, чтобы поговорить», — начал нападающий «Зенита».

На все вопросы водитель отвечал, что имеет право высказывать своё личное мнение. Диалог на повышенных тонах продлился около десяти минут, однако конфликт так и не был исчерпан.

Мамаев попытался вмешаться, однако получил удар от Соловчука, который затем начал убегать. За ним погнались полузащитник и Кокорин-младший. Форвард «Зенита» попытался разнять дерущихся, однако сам никого не бил. Кроме того, он подчеркнул, что в процессе потасовки водитель продолжал нецензурно ругаться.

«Через какое-то время подошёл к машине, но не пытался с ним заговорить. Только хотел его успокоить. Он извинился. Больше мне было неинтересно. Всё, что хотел, я выяснил. Если будет нужно, готов ему помогать. Свои извинения владелице автомобиля я уже принёс», — добавил Кокорин.

Затем компания направилась в «Кофеманию», где продолжила обсуждать конфликт с водителем. Кокорин также признался, что чувствовал усталость и намеревался как можно быстрее поехать домой. Он подтвердил тот факт, что на него садились Бобкова и Куропаткин, однако объяснить их поведение не смог. В целом ему не показалось, что кто-либо из них вёл себя вызывающе и мешал общественному порядку.

Далее он рассказал свою версию ситуации с Паком. Молодые люди не обсуждали чиновника, хотя кто-то из присутствовавших действительно вскользь сравнил его с корейским исполнителем.

«Было видно, что ему неприятно, поэтому Протасовицкий объяснил ему всю ситуацию, извинился. У Кирилла завязался диалог с Паком, а я направился в сторону выхода. Услышал оскорбление и голос своего брата. Подошёл к нему, взял стул, чтобы подсесть и поговорить. Услышал слово в свой адрес. Потом машинально нанёс ему удар», — отметил он.

Кокорин подчеркнул, что целился в боковую часть тела чиновника, хотя и не отдавал себе отчёта в своих действиях. Затем он отошёл в сторону, но позднее вернулся, так как Пак рассказывал собравшимся о том, что его ударил «футболистишка».

После некоторой заминки Кокорин извинился перед администратором «Кофемании» и чиновником.

«Мне было неудобно за всю ситуацию. Мы постояли спокойно. Пак тоже сказал, что извиняется, потому что не хотел таких последствий. Пожали руки», — заключил футболист.

Кокорин, как и Мамаев, отрицал обвинение в предварительном сговоре. По его мнению, оба события произошли из-за определённого стечения обстоятельств и никак не были связаны друг с другом. Кроме того, он подтвердил, что молодые люди попытались связаться с Паком и Соловчуком, чтобы загладить вину.