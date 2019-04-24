«Хотим доказать, что их действия были спонтанными»: как прошёл десятый день слушаний по делу Кокорина и Мамаева

В Пресненском районном суде столицы завершился 10-й день рассмотрения по существу дела Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Сторона обвинения завершила представление своих доказательств. Тем временем адвокаты обнародовали результаты независимых экспертиз.

Очередное заседание по делу братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого началось с опозданием. Судья Елена Абрамова 23 апреля должна была начать прения сторон по делу полковника Дмитрия Захарченко. Однако тот покинул зал спустя 10 минут после начала слушаний — судья перенесла встречу на 15 мая.

«Кокорин и Мамаев в приоритете, коррупция может подождать», — прокомментировал один из адвокатов, представляющих Захарченко.

При этом защитники самих футболистов не исключили возможности, что до вышеуказанного срока судья Абрамова успеет не только заслушать обе стороны, но и вынести окончательный вердикт.

«Перенесли до 15 мая? К этому моменту у нас всё может уже закончиться. В любом случае, закон не запрещает судье одновременно заниматься двумя делами. Прения сторон могут проходить параллельно», — объяснил журналистам адвокат Кокорина-младшего Вячеслав Барик.

«Отличается повышенной чувствительностью нервной системы»

Заседание началось с выступления прокурора. Гособвинитель Светлана Тарасова призналась, что уже опросила всех свидетелей, которые могли быть интересны стороне обвинения. Исключением стали лишь две девушки из компании футболистов, которые, по словам, Тарасовой, не выходили на связь и не явились в суд. Таким образом, гособвинитель завершила представление доказательств и дала возможность начать это делать стороне защиты.

Учитывая предстоящие допросы самих подсудимых, адвокаты обратились к судье с просьбой начать представлять письменные доказательства, и сообщили, что одна из свидетельниц готова дать показания по видеосвязи.

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«Я пообщался с Шинкарёвой. Она сообщила, что на днях с ней связывался следователь. В разговоре с ним выразила готовность пройти допрос по видеосвязи. Это было полтора дня назад, но после этого следователь с ней не связывался. Но надо учесть разницу во времени. Если мы в четверг начнём в 12, то у нас всё получится», — сообщил суду Барик.

Представление доводов защиты начал адвокат Кокорина-старшего Андрей Ромашов. Юрист зачитал бумаги с письменными поручениями следователей, осуществлявших расследование, и указал на ряд процессуальных нарушений.

«Мало того, что следственная группа была составлена из всего отдела — это

18 человек, так они незаконно выполняли поручения силами сотрудников уголовного розыска», — заявил Ромашов.

После этого адвокат приступил к зачитыванию документов от «Зенита», в частности, от врача и спортивного психолога клуба. Таким образом судье напомнили, что нахождение Александра за решёткой ставит под вопрос его дальнейшую спортивную карьеру.

«Отсутствие возможности правильного восстановления коленного сустава может привести к прогрессированию артроза коленного сустава с последующей инвалидизацией», — огласил Ромашов вердикт медиков петербуржского клуба.

Психолог команды в свою очередь проанализировал поведенческую модель Кокорина-старшего и выразил мнение, что приступы агрессии футболиста могли быть связаны со стрессом на фоне тяжёлой травмы колена и отсутствия выходных.

«Игрок отличается повышенной чувствительностью нервной системы и способностью эмоционально выкладываться в течение ограниченного количества времени, после чего возможны перепады эмоционального состояния и потеря самообладания. В течение нескольких месяцев он находился в состоянии хронического напряжения, связанного с необходимостью восстановления после травмы, которая поставила под угрозу его спортивную карьеру и вынудила пропустить чемпионат мира.

На фоне этого игрок также подвергся волнению перед матчем, утомлению после выездного матча, нарушению сна и спортивного режима. Вышеуказанные обстоятельства могли способствовать снижению психологической устойчивости и самоуправляемости, что вызвало приступ агрессии», — говорится в официальном письме от психолога команды.

После объяснения медицинских нюансов Ромашов приступил к составлению психологического портрета своего подзащитного. Адвокат зачитал характеристику из клуба, а также рассказал о благотворительной деятельности Кокорина. Коллегу поддержала и второй адвокат нападающего «Зенита» Татьяна Стукалова. Она ходатайствовала о приобщении к делу писем от благодарных поклонников форварда.

«Писем очень много. Не все мы можем зачитать в суде, ведь у многих серьёзные диагнозы и люди не хотят их огласки. Он не афишировал свою благотворительность, но помогал людям до последнего дня», — объяснила суду Стукалова.

Разобравшись с описанием образа своего подзащитного, адвокаты приступили к оглашению результатов независимой сурдопереводческой экспертизы. Она подтвердила, что перед конфликтом чиновник Денис Пак в множественном числе употребил нецензурное слово, ставшее причиной последующей агрессии со стороны компании футболистов.

Другие эксперты, привлечённые стороной защиты к исследованию материалов дела, установили, что последствия ударом стула были квалифицированы неверно.

«В конце полёта стула потерпевший если и получил удар, то по руке или лицу. Удара по мозговому черепу, как и сотрясения, быть не может. Потерпевший не упал, у него не было рвоты и головокружения», — огласил Ромашов результаты экспертизы.

«Мы будем отстаивать истину»

После завершения рабочего дня адвокаты в беседе с журналистами подвели итоги заседания.

«Сегодня мы обращали внимание суда на то, что всё дело с юридической точки зрения расследовалось вопреки закону. 18 следователей давали поручения 10 оперуполномоченным. Это беззаконие! Так же можно было давать подобные указания на деревню дедушке», — заявил Ромашов.

Его коллега Стукалова пояснила, что предъявляя все доказательства, сторона защиты намерена опровергнуть обвинения в предварительном сговоре.

«По нашему мнению, с самого начала не могло быть тяжкой квалификации. Мы хотим доказать, что все действия наших подзащитных были спонтанными. Мы будем отстаивать истину. Доказательства, которые мы имеем, говорят о том, что хулиганства не было», — заявила юрист.

Среду, 24 апреля, подсудимые проведут в СИЗО. Обвиняемых посетят адвокаты и родственники. Кроме того, к Александру Кокорину допустят представителей медицинского штаба «Зенита».

В четверг слушания возобновятся. Прокурор Тарасова приступит к допросу подсудимых.