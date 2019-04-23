Адвокат: специалисты установили, что Пак спровоцировал конфликт с компанией Кокорина и Мамаева
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«Компания полностью игнорировала Пака, однако затем произошёл конфликт. Он был спровоцирован Паком», — огласил вывод специалистов представитель игрока в суде.
Он отметил, что заключение сделали эксперты ООО «Лингвист», которое занимается изучением русского жестового языка, сурдопереводом и сурдопедагогикой.
«Они объяснили мимику и жесты участников конфликта в «Кофемании», — отметил Ромашов.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.
Ранее сообщалось, что врачи «Зенита» посетят Кокорина в СИЗО 24 апреля.