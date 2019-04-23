Врачи «Зенита» посетят Кокорина в СИЗО 24 апреля

Андрей Ромашов, адвокат футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина заявил, что два врача клуба посетят его подзащитного в СИЗО «Бутырка» в среду, 24 апреля.

В «Бутырке» специалистов встретят врачи ФСИН, они вместе решат вопрос о дальнейшей реабилитации спортсмена.

Отмечается, что ходатайство о допуске медиков к футболисту было подано не адвокатами, а клубом.

В марте 2018 года Кокорину была сделана операция на колене. После длительного заключения в СИЗО спортсмен стал жаловаться на боли в суставе.

Ромашов неоднократно заявлял о том, что в тюремном учреждении нет специалистов, способных оказать помощь Кокорину.

Ранее Кокорин рассказал о состоянии своего здоровья.