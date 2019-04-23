Врачи «Зенита» посетят Кокорина в СИЗО 24 апреля
- РИА Новости
В «Бутырке» специалистов встретят врачи ФСИН, они вместе решат вопрос о дальнейшей реабилитации спортсмена.
Отмечается, что ходатайство о допуске медиков к футболисту было подано не адвокатами, а клубом.
В марте 2018 года Кокорину была сделана операция на колене. После длительного заключения в СИЗО спортсмен стал жаловаться на боли в суставе.
Ромашов неоднократно заявлял о том, что в тюремном учреждении нет специалистов, способных оказать помощь Кокорину.
Ранее Кокорин рассказал о состоянии своего здоровья.