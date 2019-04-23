Адвокат огласил заключение независимого врача по поводу травм избитого Кокориным чиновника

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Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов огласил заключение независимого врача, который рассмотрел эпизод с ударом стулом главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака.
Адвокат огласил заключение независимого врача по поводу травм избитого Кокориным чиновника
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Независимый врач в ходе экспертизы установил, что диагноз «сотрясение мозга» не обоснован: Пак не упал, не было рвоты. Его реакция могла быть эмоциональным потрясением», — сказал представитель игрока в суде.

Он также заявил, что более тяжёлый диагноз связан с тем, что врачи обычно предпочитают перестраховываться.

«Для судебно-медицинской экспертизы он непригоден, поскольку может повлиять на неправильную квалификацию преступления», — добавил Ромашов.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее адвокат заявил, что следователь нецензурно оскорбил Кокорина на допросе.

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