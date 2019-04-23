Адвокат заявил, что следователь нецензурно оскорбил Кокорина на допросе

Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что на одном из допросов следователь нецензурно высказался в адрес его клиента.

«Сторона защиты заявила отвод следователю за то, что он оскорбил нашего подзащитного», — сказал представитель игрока на суде.

Он отметил, что следователь назвал Кокорина словом, похожим по значению со словом «мерзость».

«В удовлетворении было отказано, мотивировав тем, что они не являются близкими родственниками», — добавил Ромашов.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее психолог «Зенита» объяснил агрессию Кокорина во время инцидентов с Соловчуком и Паком.