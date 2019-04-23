Психолог «Зенита» объяснил агрессию Кокорина во время инцидентов с Соловчуком и Паком

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Во время судебного заседания по делу футболиста Александра Кокорина и его друзей было оглашено заключение психолога «Зенита» о психологическом состоянии игрока санкт-петербургского клуба.
Психолог «Зенита» объяснил агрессию Кокорина во время инцидентов с Соловчуком и Паком
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Игрок отличается повышенной чувствительностью нервной системы и способностью эмоционально выкладываться в течение ограниченного количества времени, после чего возможны перепады эмоционального состояния и потеря самообладания. По моему предположению, в течение нескольких месяцев игрок находился в состоянии хронического напряжения, связанного с необходимостью восстановления после травмы, которая поставила под угрозу спортивную карьеру и вынудила пропустить чемпионат мира», — зачитал доклад психолога в зале суда адвокат Кокорина Андрей Ромашов.

В марте 2018 года футболист «Зенита» перенёс операцию на колене, из-за чего не принял участия в мировом первенстве.

«На фоне этого игрок также подвергся волнению перед матчем, утомлению после выездного матча, нарушению сна и спортивного режима. Вышеуказанные обстоятельства могли способствовать снижению психологической устойчивости и самоуправляемости, что вызвало приступ агрессии», — говорится в заключении.

Ранее сообщалось, что суд возобновил слушания по делу Кокорина и Мамаева.

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