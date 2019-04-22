Показания ключевого свидетеля и разрешение на посещение врача: суд возобновил слушания по делу Кокорина и Мамаева

В Пресненском суде столицы началась третья неделя рассмотрения по существу дела Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Показания дали два свидетеля, сторона обвинения предоставила новое видео из «Кофемании». Между тем судья Елена Абрамова обратилась к адвокатам с просьбой подготовиться к следующему заседанию, на котором могут быть озвучены доводы защиты.

Слушания по делу братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого возобновились в понедельник, 22 апреля. Несмотря на то, что заседание, назначенное на 13 часов, началось с опозданием, самих подсудимых привезли к зданию Пресненского суда ранним утром. Таким образом, часы ожидания футболисты провели сначала в автозаказе, а после — в специальной комнате.

Друзья, родственники и адвокаты подсудимых тем временем делились друг с другом хорошими новостями — защитникам Александра Кокорина, наконец, удалось добиться разрешения на посещение нападающего «Зенита» одним из клубных врачей. С медиком форвард может встретиться 24 апреля. В этот день все обвиняемые также получат разрешение на свидания с родными и близкими.

«Мамаев спросил, почему я так возмущаюсь»

Само заседание началось с речи адвоката Кокорина-старшего Андрея Ромашова. Защитник футболиста заявил суду, что, несмотря на попытки и приложенные усилия, ему и его коллегам, как и прокураторе, не удалось установить местонахождение ключевого свидетеля по эпизоду возле «Эгоиста» Александры Поздникавене. Таким образом, защитники согласились с предложением гособвинителя зачитать показания девушки.

Из протокола допроса Поздникавене судья и слушатели узнали, что футболистов она встретила в Москве вместе с Кириллом Кокориным. После это компания отправилась отдыхать в клуб «Сикрет Рум», а позже переместилась в «Эгоист».

Далее из показаний свидетельницы стало известно, что в клубах компания вела себя спокойно и агрессии по отношению к окружающим не проявляла. Однако главной деталью в воспоминаниях и показаниях Поздникавене стал рассказ о диалоге с Виталием Соловчуком, ведь о том, какие слова звучали в машине пострадавшего водителя, знают лишь двое — момент их разговора не был зафиксирован на регистратор.

«Выйдя из клуба, я по ошибке села в машину и увидела незнакомого мужчину. Спросила у него, работает ли он водителем у Кокорина. Я не уточняла, у какого именно Кокорина. В ответ прозвучала фраза: «Я таких петухов не вожу». Конечно, меня возмутил этот факт, и я хотела понять, почему он так сказал. Позже Мамаев забрал меня из машины», — зачитала прокурор показания свидетельницы.

Поздникавене также призналась, что была вынуждена рассказать о случившемся Павлу Мамаеву. По словам девушки, футболист поставил ей ультиматум, и в случае молчания пообещал прекратить общение.

«Мамаев спросил, почему я так возмущаюсь. Он пообещал мне, что мы поссоримся, если я ему не скажу. Пришлось рассказывать. После конфликта я осталась в машине Кокорина, сидела в телефоне в интернете. Из машины выходить не стала, но видела, как началась потасовка», — говорится в показаниях девушки.

Её слова ожидаемо разошлись с показаниями Виталия Соловчука — и теми, что он давал в ходе предварительного следствия, и теми, что водитель представлял непосредственно в зале суда. Акцентируя внимание на расхождениях версий, прокурор Светлана Тарасова, несмотря на активные протесты стороны защиты, приступила к оглашению результатов очной ставки.

«Показания Поздникавене подтверждены частично. Девушка сидела на заднем сидении, но я к ней не оборачивался. Она сказала, что ей холодно. На это я ответил ей вежливо. Мне непонятно, почему кто-то сказал, что я обозвал молодых людей петухами. В действительности такого не было», — зачитала Тарасова показания Соловчука.

Сторона защиты футболистов отметила, что никаких противоречий не зафиксировано — каждый из участников очной ставки отстаивал свою версию.

Зачитав показания свидетельницы, прокурор Тарасова выступила с ходатайством о повторении процедуры с допросами ещё двух очевидцев. Гособвинитель заявила, что две девушки из компании подсудимых футболистов не выходят на связь и не приходят на суд для допроса. Адвокаты убедили судью повременить — по словам защитников, обе свидетельницы выступят в пользу Кокорина и Мамаева, в связи этим вопрос об их явке на Пресню сторона защиты готова взять на себя.

«Мне стало страшно за жизнь»

Помимо обнародования очной ставки Виталия Соловчука и Александры Поздникавене за непродолжительный рабочий день (впервые слушания продлились не больше четырёх часов) судья Елена Абрамова успела ознакомиться с новым видео из «Кофемании» и выслушать ещё двух свидетелей.

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Первой свои показания дала посетительница «Кофемании» Виктория. По словам женщины, которая завтракала за барной стойкой, самой драки между футболистами и Денисом Паком она не видела, но, даже несмотря на это, чувствовала угрозу своей жизни и в связи с этим самостоятельно вызвала полицию.

«Мне стало страшно за свою жизнь, и я вызвала полицию. Дважды просила нажать тревожную кнопку у сотрудников кафе, но так как реакции не было обратилась к правоохранителям лично. Такое же состояние было у многих посетителей. Люди не понимали, что происходит. Полиция приехала оперативно, но на тот момент конфликт уже закончился», — рассказала прокурору очевидец событий.

Ещё одним свидетелем, допрошенным в понедельник, стал сотрудник правоохранительных органов Максим Сизов. Мужчина рассказал, что принимал участие в обыске и изъятии у Александра Кокорина мобильного телефона, а позже по поручению начальства кадрировал видеоматериалы дела.

По окончанию работы судья Абрамова обратилась к адвокатам с просьбой к следующему заседанию, которое состоится во вторник 23 апреля, подготовить письменные доказательства. Сторона обвинения заканчивает приводить свои доводы, и следующий шаг теперь за защитой.

Таким образом, уже на этой неделе слово получат сами подсудимые. Ранее Кокорины, Мамаев и Протасовицкий заявили, что дадут показания лишь после всех свидетелей и обвиняемых. Защитники уже обратились к суду с просьбой о личных свиданиях с клиентами — футболистов необходимо проконсультировать перед допросом прокурора.