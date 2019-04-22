Суд разрешил врачам «Зенита» осмотреть Кокорина

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Арестованный футболист «Зенита» Александр Кокорин, испытывающий проблемы с коленом, получил разрешение от суда на осмотр клубными врачами.
Суд разрешил врачам «Зенита» осмотреть Кокорина
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Суд пошёл нам навстречу. 24 апреля у нас будет перерыв в заседаниях, не исключено, что в этот день врач сможет посетить Александра», — заявила Стукалова в Instagram.

В марте 2018 года Кокорину была сделана операция на колене. После длительного заключения в СИЗО «Бутырка» футболист стал жаловаться на боли в суставе. Его адвокат Андрей Ромашов неоднократно заявлял о том, что в тюремном учреждении нет специалистов, способных оказать помощь Кокорину.

Ранее мать Кокорина опубликовала видео событий, предшествовавших конфликту с Паком.

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