Мать Кокорина опубликовала видео событий, предшествовавших конфликту с Паком

Мать футболиста Александра Кокорина Светлана опубликовала видеозапись, как которой видно, что происходило в кафе «Кофемания» до конфликта с главой департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака.

Под видеозаписью, опубликованной в Instagram, мать футболиста написала: «Меня просили показать, что же происходило до удара. А за минуту до удара ребята собирались уходить. Они одевались и разговаривали между собой. Настроение было хорошее, никакой агрессии они не проявляли, между собой не сговаривались и тем более не хулиганили. Если бы господин Пак не начал нервно им говорить мерзости, ничего бы не произошло».

Она отметила, что Пак первым оскорбил компанию и что если смотреть эту запись на хорошем оборудовании, то по губам чиновника видно, что это не было слово «хамло», о котором он говорил в суде.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее было опубликовано видео конфликта Кокорина и Мамаева с Паком.