Опубликовано видео конфликта Кокорина и Мамаева с Паком

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В открытом доступе появилось видео инцидента в кафе «Кофемания» между футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым и чиновником Минпромторга Денисом Паком.
Опубликовано видео конфликта Кокорина и Мамаева с Паком
  • РИА Новости

Телеканал «Рен ТВ» опубликовал полное видео конфликта футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и их друзей с директором одного из департаментов Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

Инцидент произошёл 8 октября 2018 года в столичном кафе «Кофемания». 10 октября полиция арестовала футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и играющего в любительской лиге Александра Протасовицкого.

Ранее супруга Макеева раскритиковала Пака, пострадавшего во время драки с Кокориным и Мамаевым.

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