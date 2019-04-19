Опубликовано видео конфликта Кокорина и Мамаева с Паком

В открытом доступе появилось видео инцидента в кафе «Кофемания» между футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым и чиновником Минпромторга Денисом Паком.

Телеканал «Рен ТВ» опубликовал полное видео конфликта футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и их друзей с директором одного из департаментов Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

Инцидент произошёл 8 октября 2018 года в столичном кафе «Кофемания». 10 октября полиция арестовала футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и играющего в любительской лиге Александра Протасовицкого.

Ранее супруга Макеева раскритиковала Пака, пострадавшего во время драки с Кокориным и Мамаевым.