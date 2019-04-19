Супруга Макеева раскритиковала Пака, пострадавшего во время драки с Кокориным и Мамаевым

Светлана Макеева, супруга экс-защитника «Спартака» Евгения Макеева считает, что судебное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева проводится с целью отвлечь население от проблем в России.

«Страдания, вы серьёзно? Ежедневно в России умирают дети от рака, старики от голода. А этот страдания испытал? Многие люди не понимают, что все эти новости проплачены в СМИ, чтобы всех отвлечь от главных проблем в нашей стране. Чтобы народ обсуждал всё это и кидал камни в Кокорина и Мамаева тогда, когда власть пишет новые законы», — гласит пост Макеевой в Instagram.

Также супруга футболиста добавила, что в России только чиновникам живётся хорошо. Пострадавший во время драки с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым Денис Пак является директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга.

Ранее сообщалось, что ключевой свидетель по делу Кокорина и Мамаева не выходит на связь.