Супруга Макеева раскритиковала Пака, пострадавшего во время драки с Кокориным и Мамаевым

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Светлана Макеева, супруга экс-защитника «Спартака» Евгения Макеева считает, что судебное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева проводится с целью отвлечь население от проблем в России.
Супруга Макеева раскритиковала Пака, пострадавшего во время драки с Кокориным и Мамаевым
  • РИА Новости

«Страдания, вы серьёзно? Ежедневно в России умирают дети от рака, старики от голода. А этот страдания испытал? Многие люди не понимают, что все эти новости проплачены в СМИ, чтобы всех отвлечь от главных проблем в нашей стране. Чтобы народ обсуждал всё это и кидал камни в Кокорина и Мамаева тогда, когда власть пишет новые законы», — гласит пост Макеевой в Instagram.

Также супруга футболиста добавила, что в России только чиновникам живётся хорошо. Пострадавший во время драки с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым Денис Пак является директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга.

Ранее сообщалось, что ключевой свидетель по делу Кокорина и Мамаева не выходит на связь.

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