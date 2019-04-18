Ключевой свидетель по делу Кокорина и Мамаева не выходит на связь

Александра Поздникавене, являющаяся ключевым свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, не выходит на связь с прокурором для дачи показаний в суде.

Во время слушаний в Пресненском районном суде Москвы прокурор подала ходатайство с просьбой сделать привод на адрес Поздникавене — девушки, которая села в машину водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука у клуба «Эгоист».

Поздникавене является гражданкой Латвии, после дачи показаний следователю она не выходит на связь.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее свидетель заявила, что Кокорин не бил Соловчука.