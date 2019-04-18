Свидетель заявила, что Кокорин не бил Соловчука

Свидетель Лала Джафарова во время слушаний в Пресненском районном суде Москвы заявила, что футболист Александр Кокорин не бил водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука в ходе конфликта у клуба «Эгоист».

«Кокорин разнимал дерущихся. Я сказала следователю, что он не бил водителя. Максимум, что он делал, — кого-то пытался отдёрнуть от драки», — заявила Джафарова в суде.

Она также отметила, что по разговорам во время конфликта поняла, что поводом для произошедшего стало оскорбление Соловчуком Кокорина-старшего.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее свидетель конфликта Кокорина и Мамаева с Паком признался, что не испытывал опасений за свою жизнь.