Свидетель конфликта Кокорина и Мамаева с Паком: у меня не было опасений за свою жизнь

Владимир Евсеев, свидетель конфликта футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновником Денисом Паком, ответил на вопрос, были ли у него опасения за свою жизнь в момент инцидента в кафе «Кофемания».

«За жизнь — нет. Не боялся, что меня убьют или нанесут серьёзный ущерб. Но всё, что происходило там, вносило диссонанс. Всё же я часто бываю в «Кофемании», — сказал свидетель.

Он также вспомнил, как слышал от кого-то требование прекратить съёмку. При этом он не в курсе, кто мог это сказать.

«Какой-то мужчина испуганным голосом ответил, что он не снимал», — добавил Евсеев.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее свидетель рассказал, что Кокорин и Мамаев после конфликта с Паком вышли через чёрный ход.