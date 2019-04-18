Свидетель конфликта Кокорина и Мамаева с Паком: у меня не было опасений за свою жизнь
- РИА Новости
«За жизнь — нет. Не боялся, что меня убьют или нанесут серьёзный ущерб. Но всё, что происходило там, вносило диссонанс. Всё же я часто бываю в «Кофемании», — сказал свидетель.
Он также вспомнил, как слышал от кого-то требование прекратить съёмку. При этом он не в курсе, кто мог это сказать.
«Какой-то мужчина испуганным голосом ответил, что он не снимал», — добавил Евсеев.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.
Ранее свидетель рассказал, что Кокорин и Мамаев после конфликта с Паком вышли через чёрный ход.