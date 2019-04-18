Свидетель рассказал, что Кокорин и Мамаев после конфликта с Паком вышли через чёрный ход

Свидетель Владимир Евсеев рассказал о конфликте футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновником Денисом Паком.

«Я почти ничего не видел. Завтракал с супругой. В «Кофемании» часто бываем. Когда зашёл, увидел нечто, похожее на драку. Ко мне подошёл сотрудник, я спросил, вызвали ли полицию. Мне ответили положительно», — сказал свидетель.

Он отметил, что сел с женой за стол, но шум начал нарастать. По его словам, полиция долго не ехала, он предпринял ещё одну попытку вызова, но диспетчер ответил, что на место происшествия уже выехал наряд.

«Позже всё стихло. Выяснилось, что компания ушла через чёрный ход», — добавил Евсеев.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее жену Кокорина возмутили заявления Пака в суде.