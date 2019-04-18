Жену Кокорина возмутили заявления Пака в суде

Жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова с негодованием прокомментировала слова главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака в Пресненском суде Москвы, где проходят слушания по делу футболиста.

«Я, правда, никогда не думала, что в мире есть такие злые, подлые и мстительные люди, которые вообще не хотят нести ответственность за свои слова и поступки! То, что было вчера… лично для меня не соответствует никаким нормам и не поддаётся пониманию!» — написала супруга спортсмена в своём Instagram.

Она отметила, что потерпевшие зачитывали свои показания с бумажки, а также обратила внимание, что их показания ничем не отличались. Валитова выразила беспокойство, что обвиняемые могут получить реальный срок заключения за свои действия.

«Это не совпадения… Это просто реальность, где люди с чинами имеют влияние и нечеловеческую жестокость! Как по сценарию, они утверждают, что это был сговор и что они ничего ребятам не говорили. Хотя по камерам чётко видно, что они ведут очень эмоциональный диалог и что один из них также пытается применить физическую силу, но его сдерживают!» — отметила жена Кокорина.

По её словам, она надеется, что государство обратит внимание на эту ситуацию. Она также добавила, что подсудимые признают свои ошибки, но о спланированном хулиганстве не может быть и речи, так как свидетели подтверждают агрессивные действия Пака.

«Неужели теперь любой человек может так просто оклеветать других, потому что его это как-то задело? Надеюсь, что нет, что суд примет во внимание показания и доказательства, что это не хулиганство, за которое ребятам могут дать от трёх лет и более!» — подчеркнул Валитова.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее мать Кокориных обратилась к своим сыновьям.