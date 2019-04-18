Мать Кокориных — сыновьям: мы пройдём весь этот ужас вместе

Мать Александра и Кирилла Кокориных Светлана высказалась по делу своих сыновей, слушания по которому проходят в Пресненском суде Москвы.

«Ещё полгода назад мы были самой счастливой семьёй на свете! Я не помню дня, чтобы мы не смеялись! Никто даже представить себе не мог, что когда-то, выйдя на улицу в своей любимой стране, которую ты очень любил, тебя могут оскорбить мерзкими словами и потом тебя же и посадят за решётку за это», — написала мать подсудимых в своём Instagram.

В сообщении также говорится, что постарается находиться рядом со своими сыновьями, куда бы их не отправили.

«Твоя правда станет никому не нужна. Враньё всегда было красивее правды! Мои мальчишки, мы пройдём весь этот ужас вместе. Нас хотят разлучить на большой срок. Это очень тяжёлое испытание, но я обещаю соединять вас всё это время», — подчеркнула Светлана Кокорина.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее адвокат Пака усомнилась в будущем Кокорина и Мамаева в футболе.