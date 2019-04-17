Адвокат Пака усомнилась в будущем Кокорина и Мамаева в футболе

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Наталия Шатихина, адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, высказала мнение о влиянии судебного процесса на возможное возвращение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в профессиональный спорт.
Адвокат Пака усомнилась в будущем Кокорина и Мамаева в футболе
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Хулиганство не содержит внутри себя повреждений конкретному лицу. Это грубое нарушение общественного порядка, сопровождающееся применением предметов, используемых в качестве оружия, и (или) по мотивам расовой ненависти и вражды. Почему звучит последнее, понятно: в дисциплинарных стандартах ФИФА и РФС употребление алкоголя и некоторых наркотиков является меньшим нарушением, нежели расовая или национальная дискриминация, за которой следует незамедлительная дисквалификация. Они рассматривают поведение не только на поле, но и за его пределами. Там есть ещё некоторые тонкости с эксплуатацией женщин. Вопрос участия в спортивных соревнованиях в течение обозримого будущего для человека с таким составом крайне спорен», — заявила Шатихина.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее сообщалось, что Пак ответил на вопрос, считает ли он оскорблением сравнение с корейским певцом PSY.

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