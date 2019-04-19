Жалоба адвокатов и показания сотрудников кафе: как прошёл восьмой день слушаний по делу Кокорина и Мамаева
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«Подсудимых выматывают каждодневные заседания»
В Пресненском районном суде завершилось восьмое слушание по делу Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, обвиняемых в хулиганстве и нанесении побоев. Перед началом заседания адвокат нападающего «Зенита» Андрей Ромашов пожаловался на ежедневный режим заседаний, который выматывает подсудимых, а также на запрет видеться с родственниками.
«Их выматывают каждодневные судебные заседания. Будят в 5:00, рано утром они выезжают в суд из СИЗО, а возвращаются после полуночи. Даже мне это тяжело», — заявил правозащитник.
Адвокат Кокорина-младшего Вячеслав Барик также указал на чрезмерное затягивание каждого заседания, что значительно усложняет работу.
Несколько прояснилась ситуация с отсутствием знакомой полузащитника «Краснодара» Александры Поздникавене, которая видела начало конфликта между футболистами и водителем Виталием Соловчуком. Напомним, что девушка не выходила на связь и не прибыла в назначенное время в суд. Стало известно, что в случае неявки будут зачитаны её первоначальные показания.
«Кокорин вёл себя абсолютно нормально»
Заседание началось с опроса очевидца эпизода около ночного клуба «Эгоист» охранника Театра сатиры Николая Дмитриева. Утром 8 октября он был недалеко от места происшествия и вызвал «скорую помощь» пострадавшему Соловчуку.
Однако мужчина не видел потасовку. По словам Дмитриева, он обнаружил потерпевшего во время утреннего обхода.
«В белом мерседесе увидел водителя, опрокинутого на сиденье, постучал ему в стекло. Реакции не было, и я пошёл вызывать «скорую». Минут через 20—25 подъехали сотрудники полиции, и больше я к машине не подходил», — сообщил Дмитриев.
Затем выступил свидетель второго инцидента, управляющий «Кофемании» Дмитрий Грачёв. Он признался, что не видел, кто стал инициатором конфликта между футболистами, директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным, так как появился в зале уже после его начала. Кроме того, менеджер был одним из тех, кто попытался предотвратить драку.
«Кто-то из официантов сказал, что у нас Кокорин и Мамаев, и я вышел посмотреть. Попросил их пойти на улицу и продолжить конфликт там. Они что-то хотели выяснить, а я их разнимал, держал одного из молодых людей. Что-то друг другу говорили, но разобрать было сложно. Затем подошли ещё люди в пиджаках», — рассказал управляющий.
По его словам, никто из посетителей не жаловался на поведение футболистов или кого-либо из их компании.
«Кокорин вёл себя абсолютно нормально, как всегда. Когда приходят известные личности, официанты мне сообщают, тем более я люблю футбол, сам смотрю его иногда. Когда все выходили из кафе, у меня был с ним диалог, но не помню, пожимали ли мы друг другу руки», — добавил Грачёв.
Из протокола следствия стало известно, что обвиняемые не обращались к управляющему по поводу видеозаписи с камер наблюдения. Флешку изъяла помощница Пака по предварительной договорённости между заведением и чиновником. Кроме того, выяснилось, что Грачёв не ознакомился со своими первоначальными показаниями, прежде чем их подписать, аргументируя это большим объёмом материала.
«Мне пригрозили закрытием кафе и изъятием всей мебели»
Следующая свидетельница — официантка «Кофемании» Ольга Аверкина. Однако она также не предоставила какой-либо информации, способной пролить свет на потасовку в заведении. Как и прочие очевидцы, она лишь подтвердила, что компания вела себя несколько шумно, а также был слышен звон разбитой посуды. О деталях произошедшего она узнала впоследствии из рассказов коллег.
После перерыва ожидалось появление ещё одного свидетеля, однако он так и не пришёл. Вместо этого прокурор Светлана Тарасова зачитала показания водителя полицейской машины, прибывшей на вызов к «Эгоисту».
«После принятия сигнала приехали по указанному адресу, увидели автомобиль с осколками, на нём разводы красного цвета. Соловчук постоянно вытирал кровь, на лице у него было множество гематом, ссадин — видимо, сломан нос. Причины конфликта не пояснил. Говорит, услышал звук бьющегося стекла, вышел из машины и попал под раздачу», — заявлял водитель.
Одним из ключевых свидетелей восьмого дня слушаний стал ещё один менеджер «Кофемании» Александр Копылов. Он также не был непосредственным очевидцем потасовки, однако рассказал о работе следователей, прибывших на место преступления. По его словам, представители правоохранительных органов потребовали передать им стул, который нападавшие якобы использовали в качестве оружия.
«Ответил, что сделать это сложно, потому что в ресторане их очень много. Мне пригрозили закрытием кафе и изъятием всей мебели. Тогда мы пришли в зал, следователь взяла стул и сообщила, что забирает его в рамках следственных действий. Она сказала: «Неважно, какой, берём этот». Он стоял в метре от меня, и никаких отличительных особенностей я не видел, хотя для меня все стулья одинаковые», — сообщил Копылов.
В заключение слушания был зачитан протокол очной ставки свидетельницы защиты Екатерины Бобковой, находившейся в компании футболистов, и Соловчука, который был частично не согласен с показаниями девушки. Она утверждала, что водитель первым оскорбил футболистов, однако тот данный факт отрицал.
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