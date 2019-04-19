Жалоба адвокатов и показания сотрудников кафе: как прошёл восьмой день слушаний по делу Кокорина и Мамаева

В Пресненском районном суде Москвы состоялось восьмое заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В ходе слушаний были допрошены четыре свидетеля. Стало известно, что видеозапись из «Кофемании», на которой запечатлён конфликт спортсменов с чиновником Денисом Паком, изъяла помощница последнего по договорённости с администрацией кафе. Кроме того, один из менеджеров заведения сообщил, что сотрудники правоохранительных органов забрали первый попавшийся стул, возможно, не тот, которым Кокорин ударил Пака. Между тем адвокаты подсудимых пожаловались на ежедневный формат заседаний, который выматывает их клиентов.

«Подсудимых выматывают каждодневные заседания»

В Пресненском районном суде завершилось восьмое слушание по делу Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, обвиняемых в хулиганстве и нанесении побоев. Перед началом заседания адвокат нападающего «Зенита» Андрей Ромашов пожаловался на ежедневный режим заседаний, который выматывает подсудимых, а также на запрет видеться с родственниками.

«Их выматывают каждодневные судебные заседания. Будят в 5:00, рано утром они выезжают в суд из СИЗО, а возвращаются после полуночи. Даже мне это тяжело», — заявил правозащитник.

Адвокат Кокорина-младшего Вячеслав Барик также указал на чрезмерное затягивание каждого заседания, что значительно усложняет работу.

Несколько прояснилась ситуация с отсутствием знакомой полузащитника «Краснодара» Александры Поздникавене, которая видела начало конфликта между футболистами и водителем Виталием Соловчуком. Напомним, что девушка не выходила на связь и не прибыла в назначенное время в суд. Стало известно, что в случае неявки будут зачитаны её первоначальные показания.

«Кокорин вёл себя абсолютно нормально»

Заседание началось с опроса очевидца эпизода около ночного клуба «Эгоист» охранника Театра сатиры Николая Дмитриева. Утром 8 октября он был недалеко от места происшествия и вызвал «скорую помощь» пострадавшему Соловчуку.

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Однако мужчина не видел потасовку. По словам Дмитриева, он обнаружил потерпевшего во время утреннего обхода.

«В белом мерседесе увидел водителя, опрокинутого на сиденье, постучал ему в стекло. Реакции не было, и я пошёл вызывать «скорую». Минут через 20—25 подъехали сотрудники полиции, и больше я к машине не подходил», — сообщил Дмитриев.

Затем выступил свидетель второго инцидента, управляющий «Кофемании» Дмитрий Грачёв. Он признался, что не видел, кто стал инициатором конфликта между футболистами, директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным, так как появился в зале уже после его начала. Кроме того, менеджер был одним из тех, кто попытался предотвратить драку.

«Кто-то из официантов сказал, что у нас Кокорин и Мамаев, и я вышел посмотреть. Попросил их пойти на улицу и продолжить конфликт там. Они что-то хотели выяснить, а я их разнимал, держал одного из молодых людей. Что-то друг другу говорили, но разобрать было сложно. Затем подошли ещё люди в пиджаках», — рассказал управляющий.

По его словам, никто из посетителей не жаловался на поведение футболистов или кого-либо из их компании.

«Кокорин вёл себя абсолютно нормально, как всегда. Когда приходят известные личности, официанты мне сообщают, тем более я люблю футбол, сам смотрю его иногда. Когда все выходили из кафе, у меня был с ним диалог, но не помню, пожимали ли мы друг другу руки», — добавил Грачёв.

Из протокола следствия стало известно, что обвиняемые не обращались к управляющему по поводу видеозаписи с камер наблюдения. Флешку изъяла помощница Пака по предварительной договорённости между заведением и чиновником. Кроме того, выяснилось, что Грачёв не ознакомился со своими первоначальными показаниями, прежде чем их подписать, аргументируя это большим объёмом материала.

«Мне пригрозили закрытием кафе и изъятием всей мебели»

Следующая свидетельница — официантка «Кофемании» Ольга Аверкина. Однако она также не предоставила какой-либо информации, способной пролить свет на потасовку в заведении. Как и прочие очевидцы, она лишь подтвердила, что компания вела себя несколько шумно, а также был слышен звон разбитой посуды. О деталях произошедшего она узнала впоследствии из рассказов коллег.

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После перерыва ожидалось появление ещё одного свидетеля, однако он так и не пришёл. Вместо этого прокурор Светлана Тарасова зачитала показания водителя полицейской машины, прибывшей на вызов к «Эгоисту».

«После принятия сигнала приехали по указанному адресу, увидели автомобиль с осколками, на нём разводы красного цвета. Соловчук постоянно вытирал кровь, на лице у него было множество гематом, ссадин — видимо, сломан нос. Причины конфликта не пояснил. Говорит, услышал звук бьющегося стекла, вышел из машины и попал под раздачу», — заявлял водитель.

Одним из ключевых свидетелей восьмого дня слушаний стал ещё один менеджер «Кофемании» Александр Копылов. Он также не был непосредственным очевидцем потасовки, однако рассказал о работе следователей, прибывших на место преступления. По его словам, представители правоохранительных органов потребовали передать им стул, который нападавшие якобы использовали в качестве оружия.

«Ответил, что сделать это сложно, потому что в ресторане их очень много. Мне пригрозили закрытием кафе и изъятием всей мебели. Тогда мы пришли в зал, следователь взяла стул и сообщила, что забирает его в рамках следственных действий. Она сказала: «Неважно, какой, берём этот». Он стоял в метре от меня, и никаких отличительных особенностей я не видел, хотя для меня все стулья одинаковые», — сообщил Копылов.

В заключение слушания был зачитан протокол очной ставки свидетельницы защиты Екатерины Бобковой, находившейся в компании футболистов, и Соловчука, который был частично не согласен с показаниями девушки. Она утверждала, что водитель первым оскорбил футболистов, однако тот данный факт отрицал.