Адвокат рассказал, как на Кокорине и Мамаеве отражаются ежедневные слушания

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Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы футболиста «Зенита» Александра Кокорина в суде, рассказал о самочувствии своего подзащитного, а также его коллеги Павла Мамаева.
Адвокат рассказал, как на Кокорине и Мамаеве отражаются ежедневные слушания
  • РИА Новости

«Подсудимых выматывают каждодневные судебные заседания. Они рано утром выезжают в суд из СИЗО, будят их в пять утра, а уезжают они отсюда после полуночи. Даже мне это тяжело», — заявил адвокат.

Также Ромашов добавил, что заключённым футболистам не дают видеться с родственниками.

Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка» с 10 октября 2018 года. Причиной ареста стали несколько драк в центре Москвы, в ходе которых пострадал водитель одной из ведущих Первого канала Виталий Соловчук, а также директор департамента Минпромторга Денис Пак.

Ранее сообщалось, как прошёл седьмой день суда над Кокориным и Мамаевым.

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