Адвокат рассказал, как на Кокорине и Мамаеве отражаются ежедневные слушания
- РИА Новости
«Подсудимых выматывают каждодневные судебные заседания. Они рано утром выезжают в суд из СИЗО, будят их в пять утра, а уезжают они отсюда после полуночи. Даже мне это тяжело», — заявил адвокат.
Также Ромашов добавил, что заключённым футболистам не дают видеться с родственниками.
Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка» с 10 октября 2018 года. Причиной ареста стали несколько драк в центре Москвы, в ходе которых пострадал водитель одной из ведущих Первого канала Виталий Соловчук, а также директор департамента Минпромторга Денис Пак.
Ранее сообщалось, как прошёл седьмой день суда над Кокориным и Мамаевым.