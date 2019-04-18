Противоречивые показания, видео драки и неявка важного свидетеля: как прошёл седьмой день суда над Кокориным и Мамаевым

В Пресненском районном суде Москвы прошёл седьмой день слушаний по делу братьев Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. В ходе заседания допросили трёх свидетелей, а прокурор Светлана Тарасова представила видеозапись драки с участием подсудимых и водителя Виталия Соловчука. Стороны обвинения и защиты так и не смогли прийти к единому мнению о том, кто нанёс первый удар. А заявления очевидцев во многом противоречили их первоначальным показаниям.

В четверг, 18 апреля, продолжилось рассмотрение дела Павла Мамаева, братьев Александра и Кирилла Кокориных, а также Александра Протасовицкого. В этот раз слушание началось не в полдень, как предыдущие заседания, а уже после 14:00.

«Опасности для моей жизни не было»

Седьмой день слушаний дела, по существу, стартовал с допроса. Перед участниками процесса предстал очередной очевидец событий в «Кофемании» — Владимир Евсеев. Мужчина вместе с беременной супругой завтракал в вышеуказанном заведении, но, по его словам, мало чем может помочь суду.

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«Я вообще-то уже давал показания следователю. Не думаю, что они важны, так как я почти ничего не видел», — заявил прокурору свидетель и приступил к своему рассказу.

Как сообщил Евсеев, в «Кофеманию» он пришёл, когда конфликт был уже в разгаре. Получив от сотрудников заведения информацию, что полиция уже выехала на место событий, проследовал в соседний зал, чтобы позавтракать.

«Шло время, полиция так и не появлялась. Шум нарастал и двигался в мою сторону. Я самостоятельно сделал вызов, но мне сказали, что наряд уже выехал. Позже всё стихло. Выяснилось, что компания ушла через чёрный ход», — отметил свидетель.

При этом ключевым признанием Евсеева стало утверждение, что угрозы для себя, своей супруги и будущего ребёнка от компании он не ощущал.

«Оснований бояться за жизнь не было. Присутствовал лишь лёгкий диссонанс с тем, что там обычно происходит, ведь я часто бываю в «Кофемании», — показал очевидец.

Вопросов от стороны защиты, судьи и самих обвиняемых к случайному свидетелю не было. Допрос Евсеева занял рекордные для процесса 13 минут.

Следующим свидетелем стороны обвинения стал охранник ночного клуба «Эгоист» Алексей Авдеев. Мужчина признался, что практически не видел конфликта, однако стороны отметили, что его показания идут вразрез с данными, представленными на предварительном следствии.

Отвечая на вопросы адвокатов, которые считают, что следователями был допущен ряд процессуальных нарушений, Авдеев признался, что не ознакомился с итоговым протоколом. Прочитав его, он отметил, что не видел и половины из указанного в тексте.

«Находился на улице всего несколько секунд, не думал, что мои показания имеют значение. Понадеялся на адвоката и следователя», — признался охранник.

После опроса двух свидетелей судья Елена Абрамова объявила перерыв.

В этот день в суде ждали ключевого свидетеля — Александру Поздникавене, подругу Павла Мамаева. Именно эта девушка села в машину к водителю Виталию Соловчуку, и лишь она была способна прояснить обстоятельства диалога с потерпевшим. Прокурор Светлана Тарасова заявила, что, несмотря на многочисленные попытки вызвать Александру на слушание, местонахождение девушки остаётся неизвестным. А факт того, что Поздникавене является гражданкой Латвии, не позволял стороне обвинения задействовать все механизмы для её привода в суд.

Вместо Поздникавене перед судом предстала Лала Джафарова, подруга ранее допрошенной Екатерины Бобковой. Девушка рассказала, что с подсудимыми познакомилась через подругу. Она заявила, что помнит мало подробностей инцидента у «Эгоиста», а после него сразу отправилась домой. Кто, кому и в какой последовательности наносил удары, не видела, единственное, в чём по-прежнему уверена, — Кокорин-старший не наносил побоев Соловчуку и лишь предпринимал попытки погасить вспыхнувший конфликт.

После выступления девушки стороны вступили в споры — первоначальные показания свидетельницы вызвали сомнения как у защитников, так и у гособвинителя.

Адвокаты указали на неверную дату дачи показаний. В частности, Игорь Бушманов и вовсе выразил мнение, что часть протокола могла быть скопирована из других документов. В качестве обоснования он указал, что в протоколе Джафарова часто говорит о себе в мужском роде.

«Соловчук бьёт первым!»

По окончании допроса Лалы Джафаровой прокурор выступила с ходатайством о просмотре очередного видеоматериала. Она настаивала, чтобы свидетельница при этом осталась.

Однако после технического перерыва, возникшего из-за необходимости подготовить зал, свидетельницу всё же отпустили. При этом Тарасова акцентировала внимание на том, что не исключает повторного появления девушки в суде.

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Затем суд приступил к изучению видеоматериалов, которые на этот раз стали доступны и для журналистов.

Прокурор начала демонстрацию доказательств с эпизода возле «Эгоиста». Камера наружного наблюдения клуба зафиксировала начало конфликта, при этом ключевой момент — первый удар, исходя из данного ролика, может трактоваться по-разному.

«Соловчук бьёт первым!» — на весь зал выкрикивает мать двух подсудимых Светлана Кокорина. С ней согласны друзья подсудимых и адвокаты.

Однако Тарасова продолжает настаивать на своей линии: «Его рука идёт вниз! Он отталкивал Мамаева! Тот ударил его по лицу первым», — рапортовала прокурор.

При этом на видео действительно присутствует свидетель Джафарова и несколько охранников «Эгоиста», ранее заявлявших, что конкретных обстоятельств инцидента не видели.

После просмотра видеоматериалов сторона защиты единогласно выступила с очередным ходатайством.

«Ваша честь! Нам было отказано в предоставлении копий видеоматериалов. Таким образом, мы были лишены возможности провести экспертизу. Специалисты смогут сделать раскадровку, которая позволит окончательно установить обстоятельства первого удара и произвести расшифровку диалогов», — обратились к Елене Абрамовой адвокаты Анатолий Ромашов и Игорь Бушманов.

Несмотря на протесты со стороны обвинения, судья удовлетворила прошение защитников.