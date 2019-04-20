Допрос Пака и поиск ключевого свидетеля: итоги второй недели суда над Кокориным и Мамаевым

В Пресненском районном суде завершилась вторая неделя слушаний по существу дела братьев Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Стороны провели допрос потерпевших Дениса Пака и Сергея Гайсина и приступили к изучению видеоматериалов, а прокурор Светлана Тарасова заявила, что местонахождение ключевого свидетеля — Александры Поздникавене по-прежнему остаётся неустановленным. Как прошли четыре дня заседаний — в материале RT.

Свидетели и стул из «Кофемании»

За четыре дня представления доказательств стороной обвинения суд успел заслушать показания ряда свидетелей, многие из которых были очевидцами событий в «Кофемании». Ключевыми стали сотрудники кафе — электрик Александр Вилюнов и один из менеджеров заведения Александр Копылов.

Оба сообщили важные детали о судьбе стула, которым Александр Кокорин ударил Дениса Пака.

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Так, электрик «Кофемании» пояснил, что после инцидента ему было поручено заняться ремонтом мебели. При этом Вилюнов отметил, что уверенности в том, какой именно стул был в руках у нападающего «Зенита», у него не было.

«У стула, который для ремонта мне передала менеджер Лия, была вырвана спинка. Она висела на одном саморезе. Я отнёс его к себе в мастерскую. Как можно понять, что это был именно тот стул? Никак. Никаких следов на нём не было. Он просто был повреждён», — рассказал работник кафе.

Вилюнов также не смог вспомнить и точную дату и время передачи ему предмета мебели. Однако факт его изъятия для проведения экспертизы свидетель подтвердил. Сделал это и менеджер «Кофемании» Александр. Он в подробностях описал визит правоохранительных органов.

«Следователь мне сказала, чтобы я предоставил стул. Я ей на это ответил, что сделать это сложно, потому что в ресторане их очень много. Она пригрозила закрытием кафе и изъятием всей мебели. Тогда мы пришли в зал, она взяла стул и сказала, что забирает его в рамках следственных действий», — поделился воспоминаниями свидетель.

При этом сотрудник «Кофемании» признался, что данную просьбу как угрозу он не воспринял, но подчеркнул, что идентифицировать стул сложно было не только представителям следствия, но и ему самому.

«Я работаю в кафе четвёртый год, и тот стул от других ничем не отличался. Для меня они все одинаковые. Отличительных особенностей на нём я так и не увидел. Стульям по 17 лет. Они периодически приходят в негодность. Их забирают на ремонт и возвращают», — добавил менеджер.

Таким образом, выяснение того, как выглядел стул, и определение его характеристик заняло в общей сложности несколько часов. Позже сторона защиты подчеркнула, что полученные данные послужат доказательством нарушений в ходе следственных действий. Об этом журналистам рассказал адвокат Александра Кокорина Анатолий Ромашов.

«У нас пропал вещдок. Есть в специальной камере хранения, но тот ли это стул — непонятно. Говорят, оторвана спинка, конструкция расшатана. Этим хотят показать силу удара. На основе показаний делаем вывод, что стул на самом деле был выбран в кафе произвольно, а позже ему присвоили статус вещественного доказательства. Допросив свидетеля, мы в этом удостоверились», — заявил юрист.

Что касается других свидетелей, допрошенных в ходе второй недели слушаний, то их показания разнятся во многих фактах и подробностях увиденного, однако сходятся в одном — все они частично не соответствуют первоначальным словам, сказанным на предварительном следствии. В связи с этим прокурор Светлана Тарасова раз за разом выступала с ходатайством о предоставлении данных первичных допросов, указывая на значительные погрешности.

«Свидетели давали показания на основании видео, таким образом, произошёл интеллектуальный подлог. Люди комментировали визуализированный ряд, а не рассказывали, что видели своими глазами», — отметил адвокат Игорь Бушманов.

Примечательно, что ключевой свидетель эпизода у «Эгоиста» Александра Поздникавене — девушка, которая по ошибке села в машину к Виталию Соловчуку, — в суд не явилась. Более того, прокурор Светлана Тарасова заявила, что местонахождение гражданки Литвы до сих пор не установлено. Адвокаты обвиняемых пообещали оказать содействие в её поисках.

Изучение видеоматериалов

В завершение одного из рабочих дней прокурор Светлана Тарасова выступила с ходатайством о начале изучения видеоматериалов. Несмотря на активные протесты стороны защиты, которая ссылалась на усталость и отсутствие необходимости приступать к просмотру записей на данном этапе, судья удовлетворила прошение гособвинителя.

Первый просмотр был доступен лишь для судьи, обвинителя и подсудимых. Далее к демонстрации видео подключили журналистов и семьи обвиняемых.

Первый же эпизод — начало драки с участием водителя Виталия Соловчука у «Эгоиста» — вызвал в зале бурные обсуждения.

«Соловчук ударил Мамаева первым!» — закричала мать Александра Кокорина Светлана.

«Неужели вы не видите очевидных вещей? Мамаев бьёт, а Соловчук отталкивает его, защищаясь. Пусть все смотрят, как это было на самом деле», — обращалась к защитникам прокурор Тарасова.

Споры относительно автора первого удара и фактического зачинщика драки затронули и других слушателей в зале.

«Уважаемые журналисты, а вы что увидели?» — шёпотом спросили друзья братьев Кокориных у репортёров, однако ответа не дождались. Судья Елена Абрамова призвала прекратить любое обсуждение увиденного.

При этом стоит отметить, что момент начала конфликта действительно может трактоваться по-разному. Камеры не смогли чётко зафиксировать движения рук Мамаева и Соловчука. В связи с этим адвокаты футболистов обратились к судье с просьбой дать им возможность детально разобрать материал.

«Ваша честь! Нам отказали в предоставлении копий видеоматериалов. Таким образом, мы были лишены возможности провести экспертизу. Специалисты смогут сделать раскадровку, которая позволит окончательно установить обстоятельства и произвести расшифровку диалогов», — обратились к Елене Абрамовой защитники Анатолий Ромашов и Игорь Бушманов.

Несмотря на активные протесты прокурора, которая настаивала на более позднем допуске стороны защиты к файлам, судья удовлетворила прошение адвокатов.

Допросы Дениса Пака и Сергея Гайсина

Главным событием прошедшей недели в суде стало появление Дениса Пака.

Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак появился в зале, прервав изучение приложенных к делу документов. Он отвечал на вопросы в компании двух своих адвокатов на протяжении более полутора часов, изредка поглядывая в собственные конспекты.

Потерпевший рассказал, что сразу обратил внимание на шумную компанию напротив, поэтому попросил сотрудников кафе пересадить его за другой столик, однако из-за полной загруженности зала ему пришлось остаться на своём месте.

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«В качестве примера неуважения к окружающим, даже хамства, отмечу, что одна из девушек села на колени молодого человека. Впоследствии я узнал, что это был Кокорин-старший. Они стали целоваться. Потом она положила ему голову в район паха. Всё это выглядело неприятно. Расстояние до них было около трёх метров, рядом находились и другие посетители», — отметил Пак.

Позже, по словам чиновника, компания начала сравнивать его с корейским певцом PSY. При этом Пак полностью опроверг слова свидетелей и подсудимых о том, что выражал в адрес футболистов и их друзей агрессию.

«В корректной форме сделал замечание: компания ведёт себя по-хамски и не уважает окружающих. Я не выражал никакой агрессии, пытался успокоить и утихомирить их. Я лишь сказал, что они хамло», — признался Пак.

Далее, по словам чиновника, к нему, нецензурно выражаясь, подошёл Кирилл Кокорин. Вслед за братом проследовал и Александр, который, по мнению Дениса Пака, намеренно наносил удар в голову, желая причинить ощутимый вред его здоровью.

«Я прекрасно видел и понимал, что Кокорин-старший целится, тем самым пытаясь нанести максимальный ущерб. Более того, кто-то из компании через некоторое время выкрикнул «Мы тебя убьём!» и фразу «Вам повезло, что вы вообще остались живы!». Я попросил сотрудников «Кофемании» вызвать полицию. Те приехали и предложили проследовать в Пресненское ОВД. Я написал заявление, после чего обратился за медицинской помощью. Мне диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, скол эмали передних зубов и сотрясение мозга», — сообщил чиновник Минпромторга.

Кроме того, Пак опроверг информацию о примирении сторон, которую ранее озвучивали в зале суда некоторые свидетели.

«В СМИ говорили, что состоялось примирение. Никакого примирения не было. Если бы это произошло, то компания бы так не вела себя, уходя из заведения», — отметил он.

При этом чиновник подтвердил, что действительно просил прощения у молодых людей.

«Я сказал ребятам, что, если их чем-то обидел, приношу извинения. Сделал это для того, чтобы успокоить их и прекратить конфликт. Они сказали, мне повезло, что я остался жив. Таким был ответ на мой дружелюбный жест», — отметил Пак.

После выступления пострадавшего чиновника слово взяли братья Кокорины, которые принесли свои извинения. При этом адвокат Пака Наталья Шатихина заявила, что примирение сторон невозможно.

«В извинения входит целый набор действий, в частности они должны признать себя виновными в совершении определённых действий. Поскольку полностью признания обвинения не было, их извинения носят общечеловеческий характер. Они говорят: «Нам очень жаль, что так получилось». Что на это можно ответить? Всем жаль, что так получилось, и это большая трагедия для тех, кто в этом принимал участие. У них ситуация складывается не лучшим образом», — отметила юрист.

Денис Пак после заседания суда

© Агентство городских новостей «Москва»

Вслед за Денисом Паком допрошен был и второй участник инцидента в «Кофемании» — гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Чиновник заявил, что, пытаясь успокоить компанию и увести её от Пака, получил удар от Павла Мамаева.

«Кто меня ударил? Мамаев. От удара у меня смялись очки и появилась ссадина на подбородке. С учётом того, что расстояние от очков до подбородка достаточно большое, я сделал вывод, что это был удар ладонью. Вряд ли у Павла такой большой кулак», — рассказал прокурору Гайсин.

Он также отметил, что самым активным и агрессивно настроенным в компании был Кирилл Кокорин. Чиновник также рассказал об удушающем приёме со стороны Александра Протасовицкого.

«Таким образом он частично удержал меня от дальнейших действий. Вы здоровые ребята, если бы били по-настоящему, я бы, наверное, до сих пор лежал в больнице», — обратился к подсудимым Гайсин.

Несмотря на это, показания Дениса Пака и Сергея Гайсина вызвали возмущение у адвокатов футболистов. Проанализировав слова пострадавших и продемонстрированные видеоматериалы, защитники заявили, что оба чиновника представили суду ложную информацию.

«Гайсин говорил, что Пак держался за голову. Мы смотрели на видео, и он этого не делал. Получается, Гайсин и Пак врали в суде. Мы не хотим привлекать кого-то за ложные показания, мы хотим справедливости. Она должна восторжествовать. Мы мягко проводили допрос обоих. Хотим соразмерности наказания», — заявил журналистам адвокат Анатолий Ромашов.

Не смогла сдержать эмоций и подруга нападающего «Зенита» Дарья Валитова. Девушка, поддерживающая своего избранника на каждом судебном заседании, опубликовала в своих соцсетях эмоциональный пост.

«Я, правда, никогда не думала, что в мире есть такие злые, подлые и мстительные люди, которые вообще не хотят нести ответственности за свои слова и поступки! То, что было вчера… Лично для меня не соответствует никаким нормам и не поддаётся пониманию!» — написала подруга Кокорина в своём Instagram.

Подсудимые

По словам адвокатов, ежедневные судебные заседания даются их клиентам непросто. Ранние подъёмы, долгая дорога до суда в автозаке и позднее прибытие в СИЗО сказывается на физическом и моральном состоянии подсудимых.

У футболистов начались проблемы со здоровьем. В частности, у Павла Мамаева диагностировали конъюнктивит. Заражение, по мнению адвоката полузащитника «Краснодара», могло произойти в СИЗО.

«Очевидно, глаз воспалился из-за частых транспортировок туда-обратно. Когда их привозят в СИЗО, они попадают в «грязную» зону. Но мы написали прошение, надеемся, что уже к началу новых слушаний Павел поправится», — рассказал Игорь Бушманов.

Рассмотрение дела Кокориных, Мамаева и Протасовицкого возобновится в понедельник, 22 апреля, и, как и ранее, будет проходить в ежедневном режиме. Исключением станет лишь среда. 24 апреля подсудимые останутся в СИЗО и впервые за долгое время получат право на свидание с родными.