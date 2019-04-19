Жена Мамаева рассказала, что ей позволили созваниваться с мужем

Алана Мамаева, супруга арестованного футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала, что ей разрешили созваниваться с мужем.

«Как обычно прошло заседание. Оценивать — это не ко мне. А я просто присутствовала. Поддерживаю мужа. Как он себя чувствует? А как вы думаете? Конечно, тяжело. Плюс так рано встают, раньше всех приезжают. В среду будет свидание, нам дали звонки, хотя запрещали», — приводит слова Мамаевой Sport24.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее адвокат Кокорина заявил, что Пак и Гайсин врали в суде.