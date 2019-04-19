Адвокат Кокорина заявил, что Пак и Гайсин врали в суде

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы футболиста «Зенита» Александра Кокорина, подвёл итоги прошедшего 19 апреля заседания суда.

«А какой сегодня итог? Вы сами всё видели. У нас пропал вещдок, стул. Есть в камере хранения вещдоков, но тот ли это стул, какой — непонятно. Говорят, оторвана спинка, стул расшатан. Этим хотят показать силу удара. Но Гайсин говорил, что Пак держался за голову. Мы смотрели на видео, и за голову он не держался. Просто взяли стул и придали ему статус доказательства. Уже доказано, что это не тот стул. Официант говорил, что вынес стул и упрятал, электрик его чинил. Получается, Гайсин и Пак врали в суде», — приводит слова Ромашова Sport24.

Он отметил, что дело не в том, чтобы кого-то за ложные показания привлекать, а в справедливости.

«Она должна восторжествовать. Мы мягко проводили допрос Пака и Гайсина. Хотим соразмерности наказания», — добавил адвокат.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее было опубликовано видео конфликта Кокорина и Мамаева с Паком.