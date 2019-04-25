Мамаев о конфликте в «Кофемании»: я там практически спал

Футболист Павел Мамаев на допросе в суде ответил на вопрос об инциденте в кафе «Кофемания», в ходе которого Александр Кокорин нанёс удар стулом главе департамента Министерства промышленности и торговли Денису Паку.

«Видел ли удар Пака стулом? Не видел и даже не слышал, из-за чего это произошло. Все эти скоротечные действия перед ударом стулом увидел на видео. Я там практически спал», — приводит слова Мамаева «Спорт-Экспресс».

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее Мамаев признался, что ударил директора НАМИ Сергея Гайсина.