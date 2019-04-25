Мамаев признался, что ударил директора НАМИ Гайсина

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Футболист Павел Мамаев на допросе в суде рассказал об участии в конфликте в московском кафе «Кофемания» директора ФГУП НАМИ Сергея Гайсина.
Мамаев признался, что ударил директора НАМИ Гайсина
  • РИА Новости

«Не помню, как появился Гайсин, но помню, как отталкивал его. Там столько людей было, невозможно было определить, кто там стоит. Мы уже успокоились, стояли и разговаривали. Он схватил меня за шкирку, я нанёс удар, потому что почувствовал опасность, что он может причинить мне вред», — сказал футболист в суде.

Мамаев признал факт нанесения побоев Гайсину, однако отрицает факт предварительного сговора. Также футболист добавил, что, если бы не вмешательство директора ФГУП НАМИ, инцидента можно было бы избежать.

Ранее Мамаев рассказал об инциденте с Паком.

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